Von Alois Vahrner

Innsbruck – Die extreme Talsohle bei den Strompreisen scheine durchschritten, das tiefe Preisniveau werde aber wohl noch einige Jahre anhalten und treffe die gesamte Branche, sagt Tiwag-Vorstandschef Erich Entstrasser gegenüber der TT. Bereits im Vorjahr war der Tiwag-Konzernumsatz von 1,2 auf 1,07 Mrd. Euro und der risikobereinigte Gewinn (EGT) noch weit kräftiger von 124,3 auf 75 Mio. Euro geschrumpft. Im zu Ende gehenden Jahr 2017 sei der Umsatz bei etwa 1 Mrd. Euro zu liegen gekommen und das EGT noch weiter auf 65 bis 70 Mio. Euro gesunken.

„Damit liegen wir im Plan und für die Zukunft sind wir vorsichtig optimistisch“, so Entstrasser. Mit dem bevorstehenden Atomausstieg und der Reduktion bei Kohlekraftwerken in Deutschland könnten die Preise voraussichtlich ab 2020/21 wieder nach oben gehen. Ob das Land trotz des reduzierten Gewinns für 2017 eine Dividende (2011 musste man für die „Schwester“ Hypo“ nach deren Italien-Kreditdesaster eine 220-Millionen-Spritze leisten) verlangen wird, werde erst besprochen. Das Land hatte der Tiwag mehrere dividendenfreie Jahre zugesichert, dieses Moratorium aber bereits für ein Jahr ausgesetzt.

Die Tiwag wird sowohl 2018 als auch 2019 voraussichtlich jeweils 250 Mio. Euro in Kraftwerke (etwa GKI und Kirchbichl), den Netzausbau bei Strom und Gas sowie die Ausrollung der „intelligenten Stromzähler“ Smart Meter investieren. „Der Großteil der Investitionen fließt in die einheimische Wirtschaft“, betont Entstrasser. Die Smart Meter seien jetzt bestellt, in Summe werde die Ende 2018 beginnende Ausrollung (bis 2020 sollen laut EU-Vorgabe mindestens 80 Prozent ausgestattet sein) 65 bis 70 Mio. Euro kosten.

Nach der im Vorjahr bekannt gegebenen Kostensteigerung beim GKI (um 70 auf 530 Mio. Euro) liege man jetzt aber genau auf Kurs, so der Tiwag-Chef. In Kirchbichl laufe alles plangemäß, beim Ausbau von Sellrain-Silz müsse man nach Beeinspruchung des positiven UVP-Bescheides möglicherweise noch ein bis zwei Jahre zuwarten.

Das allergrößte Projekt, die 1,2 Mrd. Euro teure Erweiterung des Kraftwerks Kaunertal, stehe wohl nicht vor 2025/26 zur Entscheidung an, glaubt Entstrasser. Dann werde man alle Fakten am Tisch haben und für oder gegen die Realisierung entscheiden. Die Herausnahme der Gurgler Ache aus dem Projekt sei logische Folge des verlorenen Widerstreitverfahrens gewesen.

Wegen der magereren Er­gebnis-Jahre hat die Tiwag bereits in der jüngeren Vergangenheit den Rotstift bei verschiedenen Ausgaben, auch bei Werbung und beim Sponsoring, angesetzt. Droht das auch bei Wacker Inns­- bruck und beim Eishockey-Club HCI Innsbruck, bei denen die Tiwag jeweils Hauptsponsor ist? Entstrasser legt sich nicht fest, viel werde hier vom sportlichen Abschneiden der beiden Clubs abhängen.