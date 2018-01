Von Michael Domanig

Telfs – 220 Meter lang, 38 Meter breit, im Schnitt zwölf, maximal 18 Meter hoch: So lauten die Dimensionen der neuen Fertigungshalle, die die Firma Thöni am Betriebsgelände im Telfer Obermarkt plant. Wie berichtet, hat der Gemeinderat den Bebauungsplan im Dezember mit großer Mehrheit beschlossen, dieser liegt nun bis Ende Jänner auf.

Stellungnahmen sind fix – denn unter Anrainern regt sich vermehrt Kritik, vor allem an der Dimension der Halle. Der Unmut gilt dabei nicht der Firma, sondern der Gemeinde: Diese habe „ein riesiges Projekt mitten im Dorf, das Telfs auf Jahrzehnte prägt, mit irrsinnigem Tempo“ ermöglicht, ohne die Größenordnung ausreichend zu vermitteln, moniert Ulrike Sarcletti, Anrainerin in der Olympstraße.

So sieht das auch Wolfgang Brabetz, der am Klosterfeld wohnt: Er hat einen offenen Brief an die Gemeinderäte verfasst. Bei einem Projekt dieser Größe brauche es „intensive Aufklärungsarbeit“, fordert er darin. So sollten die Dimensionen durch ein Baumassenmodell, Fotomontagen oder die Darstellung der Gebäudehöhen vor Ort verdeutlicht und die Bevölkerung zu einer Diskussion geladen werden. Zugleich appelliert Brabetz an die Gemeinderäte, geeignete Alternativstandorte außerhalb des Ortszentrums zu prüfen.

Auch verkehrstechnisch sei die Situation „denkbar schlecht gelöst“, ergänzt Sarcletti: Die Ausfahrt der Lkw im Süden erfolge „in einer schmalen Kurve auf einer eh schon viel befahrenen Straße“. Auch im Hinblick auf das nahegelegene Kinderkompetenzzentrum schaffe man „unnötigerweise eine Gefahrenzone“.

Nun seien die Anrainer „aus der Schockstarre erwacht“, man sammle Unterschriften. „Uns ist klar, dass wir auf einem kurzen Ast sitzen“, so Sarcletti, „aber wir schöpfen unsere Möglichkeiten aus.“

Man habe den Bebauungsplan keineswegs „durchgewunken“, entgegnet BM Christian Härting, sondern sich in Ausschuss und Gemeinderat intensiv mit dem Projekt beschäftigt, Höhen, Schnitte, Lärmgutachten und Sonnenstandsmessungen ausführlich dargestellt und beraten. Wie berichtet, steigt der Verkehrslärm demzufolge um ein bis zwei Dezibel, das Wohngebiet werde nicht zusätzlich verschattet. Eine „sägezahnartige“ Ausführung der Hallenwand samt schallschluckender Elemente soll Lärmreflexionen mindern.

Die Bestandsgebäude am Areal – darunter eine zwölf Meter hohe Halle – „sagen optisch bereits das aus, was in Zukunft kommen wird“, so Härting weiter, „das kann sich jeder vorstellen“. Auch bei den öffentlichen Ortsteilversammlungen habe man Fragen zum Projekt beantwortet. Härting erinnert auch daran, dass es sich um ein bestehendes, historisch gewachsenes Gewerbegebiet handle: „Jeder, der dort baute, wusste, dass auf diesem Areal eine Betriebsentwicklung stattfinden wird.“ Alternative Standorte in Telfs sehe er nicht, ergänzt Härting.

Die Thöni-Geschäftsführung war gestern wegen des derzeitigen Betriebsurlaubs nicht erreichbar.