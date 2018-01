Von Markus Stegmayr

Innsbruck – Die kleinen Spielwaren-Fachgeschäfte in Innsbruck sind so gut wie verschwunden. „Spielwaren Heiss“, geführt von Manfred Gress, hat sich als eines der wenigen gehalten. Die Arbeit in einem Unternehmen, das von nur wenigen Mitarbeitern am Laufen gehalten wird, bringt einige Besonderheiten mit sich. Neben Flexibilität ist eine große Portion Menschenliebe gefragt. „Der Kontakt zu Kunden ist bei uns intensiver als bei einem großen Laden, in dem vieles mittels Selbstbedienung abgewickelt wird“, erklärt Gress. „Unser Personal muss nicht nur bestens über die Ware Bescheid wissen, sondern es geht auch ums Zwischenmenschliche“, sagt Gress.

Das besagte Personal bekommt es vor allem mit Stammkunden und, aufgrund der Lage in der Innenstadt, auch mit Touristen zu tun. Zusätzliche Kundschaft aus dem Ausland lukriert der Spielwaren-Chef, indem er in ausländischen Magazinen inseriert. Hier begibt sich Gress mit Absicht in eine Nische und setzt auf Modelleisenbahnen und Zubehör. „Größere Betriebe befassen sich damit nicht, weil es zu aufwändig und beratungsintensiv für sie wäre und man sehr viel Fachwissen braucht“, erklärt Gress.

Ganz generell setze er beim Einkauf auf kleinere Firmen, sagt der Spielwaren-Kenner. Qualität im Allgemeinen und Aussehen und Haptik etwa bei Plüschtieren oder Puppen im Speziellen spielten die Hauptrolle. Bei Puppen verlässt sich Gress nicht auf den großen aus Funk und Fernsehen bekannten Hersteller, sondern auf einen kleineren Mitbewerber.

Trotz dieser erfolgreich besetzten Nischen spürt der kleine Spielwarenladen die Konkurrenz. „Für den stationären Handel ist der Online-Handel natürlich ein Problem“, führt Gress aus. Auch die aggressive Preispolitik einer seit Jahren in Innsbruck aktiven Kette spürt Gress. „Wir bemühen uns, nach Möglichkeit mit den Preisen entsprechend mitzuhalten.“ Auch hier hat man einen gangbaren Weg gefunden. „Wir setzen stark auf technische Artikel oder etwa auf Puppenzubehör“, beschreibt Gress. Beides sei aus betriebswirtschaftlichen Gründen für größere Mitbewerber nicht interessant. Auch dem wieder erstarkenden Markt der hochwertigen Brettspiele widme man viel Raum, erzählt Gress weiter.

Nachfolger des familiengeführten Betriebs gibt es bei „Spielwaren Heiss“ nicht. „Ich habe drei Kinder, die aber alle studiert haben und sich nicht für den Einzelhandel interessieren“, konstatiert Gress etwas wehmütig. Man merkt aber auch, dass er seinen Kindern keinen Vorwurf macht. Die Nachteile des Spielwarensektors sind ihm nur allzu bewusst: „Die umsatzstärksten Tage sind jene, an denen der Rest der Bevölkerung frei hat.“

Auch wenn die Umsätze stimmen und das Konzept tragfähig wirkt, ist die fernere Zukunft des Spielwarengeschäfts noch unklar. „Solange es mir noch Spaß macht, werde ich das Geschäft sicherlich weiterbetreiben“, sagt Manfred Gress und lächel­t bescheiden.