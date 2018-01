Von Max Strozzi

Innsbruck – Der vom Immobilien-Maklerverbund Remax kürzlich vorgestellte Ausblick auf die Immobilienpreisentwicklung in Tirol hatte es in sich: In Tirol würden die Preise heuer im Schnitt um 4,8 Prozent steigen; Baugrundstücke würden im Schnitt um 8,1 Prozent teurer, Eigentumswohnungen zwischen 3,6 und 5,9 Prozent.

Diese Vorhersage stößt bei Branchenkollegen allerdings auf Skepsis. „Die Aussage, dass Grundstückspreise im Jahr 2018 um 8,1 Prozent steigen werden, ist reine Kaffeesudleserei und ein reiner Marketing-Gag von Remax“, entgegnet Inn­real-Chef Gebhard Jenewein. Er sieht keinen generellen Preisschub bei Grundstücken. „Bei Tirols Topografie ist auf so viele Gegebenheiten wie Verkehrsanbindung, Besonnung, Zufahrt, Verkehrslärm, Infrastruktur zu achten, dass innerhalb geringer Entfernungen sehr deutliche Preisunterschiede festzustellen sind und dadurch nicht von einem generellen Steigen der Grundstückspreise die Rede sein kann“, so Jenewein weiter. Zudem würden Behauptungen, wonach die Preise in bestimmten Segmenten auf die Stelle nach dem Komma genau vorhergesagt werden, die Preisvorstellungen der Verkäufer „unnötigerweise in die Höhe treiben“.

Arno Wimmer von Remax weist die Kritik zurück. „Die Prognosen sind kein Marketing-Gag, sondern das Ergebnis einer Berechnung“, erklärt Wimmer. Darin würden Nachfrage und Angebot einfließen. „Wenn man das rechnerisch gegenüberstellt, kommt eben dieses Ergebnis heraus. Uns wäre auch lieber, die Preise würden nicht steigen.“ In der Vergangenheit seien die tatsächlichen Preissteigerungen mitunter höher als die Prognose ausgefallen.

Innreal-Chef Jenewein rechnet dagegen damit, dass die Immobilienpreise in Tirol moderat steigen werden. „Gründe dafür sind die steigenden Baupreise, die höheren technischen Anforderungen und Vorschriften und auch das geringe Angebot und die große Nachfrage“, so Jenewein.

Bereits jetzt sei die Preissituation so, dass „eine mehrköpfige Familie mit normalem Einkommen und zwei Verdienern in Innsbruck und Umgebung nicht in der Lage ist, ohne Erbschaft und dergleichen Eigentum zu erwerben“, betont der Experte. Auch die Mieten in Innsbruck hätten eine Höhe erreicht, „die von vielen Mietern nicht mehr bezahlt werden können“. Er stelle aber fest, dass durch das gute Angebot im Mietsektor, ausgelöst durch die vielen Käufer von Anlegerwohnungen, die Mieten nicht mehr steigen.