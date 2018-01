Gerlos — Ein exponiert gelegener Wintersportort, der sehr auf Saisonkräfte angewiesen ist, das ist Gerlos. Dass es trotz dieser Umstände und dem allgemeinen Personalmangel im Gastrobereich möglich ist, Stammpersonal aufzubauen, zeigt unter anderem das Bergrestaurant Seppi's Hütte im Gerloser Skigebiet. Marco Paul­o Oli­veira Ribeiro arbeitet dort seit fast 19 Jahren. Der 36-jährige Portugiese startete hier einst als Abwäscher, jetzt ist er Pizza-Koch und spricht fließend Deutsch. Warum er dem Betrieb treu blieb? „Die Arbeitszeiten von halb neun bis 17 Uhr sind super. Wo kriegt man das als Koch? Und zwischenmenschlich passt das hier, dann ist es auch egal, ob man woanders einen Hunderter mehr bekommen würde", erklärt er. Die Deutsche Katti Müller ist neu in Seppi's Serviceteam. Sie kündigte nach vielen Jahren ihren Job als Projektkoordinatorin in der Telekommunikationsbranche und will jetzt „einfach mal einen coolen Winter am Berg verbringen", erklärt die begeisterte Snowboarderin, während sie an der Bar den nächsten Glühwein einschenkt.

Rund die Hälfte sei Stammpersonal, sagt Juniorchefin Verena Kammerlander. „Das Geschäft ist schon beinhart und die Branche speziell", gibt sie zu. „Umso wichtiger ist es, in den weniger stressigen Zeiten auf die Wünsche der Mitarbeiter bezüglich freier Tage einzugehen", sagt Kammerlander, die nach ihrem Psychologie- und Betriebswirtschaftsstudium als Rekruterin arbeitete. Ihre Mitarbeiter kommen aus der ganzen Welt. „Ich schaue darauf, dass die Leute menschlich zusammenpassen und ein gutes Team bilden", erklärt sie. Lange Telefonate — auch per Skype und Facetime — seien daher vor der Einstellungszusage sehr wichtig, „um ein Gespür füreinander zu kriegen".

Peter Kammerlander, Chef vom Kinderhotel Almhof in Gerlos, bietet inzwischen in vielen Bereichen die 5-Tage-Woche mit 45 Stunden an. Auch andere Arbeitszeitmodelle — für Wiedereinsteigerinnen oder Mütter — gibt es. „Ausländische Saisonkräfte wollen oft viel arbeiten, um in kurzer Zeit viel zu verdienen", sagt er. Bei Einheimischen sehe das anders aus. Um genau die zu gewinnen und zu halten, will der Hotelier jetzt auf Ganzjahresbetrieb umstellen und denkt auch an arbeitsfreie Wochenenden für den einheimischen Koch, der Familie hat. (ad)