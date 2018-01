Linz, Innsbruck — Beim Spectra-Wirtschaftsbarometer für die Bundesländer-Tageszeitungen wurden die mehr als 2000 Befragten auch um ihre Meinung zu führenden Managern und Unternehmern des Landes gebeten. Und es gab wie schon in den Jahren zuvor wieder eine klare Nummer 1: Red-Bull-Chef Didi Mateschitz bleibt der mit Abstand beliebteste Wirtschaftskapitän Österreichs. Gleich 64 Prozent haben eine gute Meinung vom Salzburger Energy-Drink-Milliardär und nur knapp 10 Prozent eine schlechte: Das ergibt einen Saldo von plus 54.

Auf Platz 2 landete Noch-Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl mit einem Saldo von plus 20, gefolgt von Hannes Androsch mit plus 18. Bau-Tycoon Hans Peter Haselsteiner liegt bei plus 10, gefolgt von Voest-Chef Wolfgang Eder, ÖGB-Präsident Erich Foglar und Erste-General Andreas Treichl mit je plus 8. AK-Präsident Rudolf Kaske kommt auf plus 6. Am Schluss liegen die scheidende ÖBB-Aufsichtsratsvorsitzende Brigitte Ederer mit minus 8 und ORF-General Alexander Wrabetz mit sogar minus 18.

Von den nur in Tirol angefragten heimischen Wirtschaftsgrößen liegt Glas-Unternehmer Georg Riedel mit einem Saldo von plus 30 in Führung, gefolgt von Speckkaiser Karl Handl mit plus 26. Markus Langes-Swarovski folgt mit einem Saldo von plus 23, ÖSV-Präsident und Multi-Unternehmer Peter Schröcksnadel bei plus 18. Immobilien-Großinvestor René Benko liegt bei einem Saldo von minus 5. (va)