Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Einige Überzeugungsarbeit war schon vonnöten, um die Behörde zufriedenzustellen. Gleich sechs Mal zwischen August und November 2017 musste Arthur Bellutti ergänzende Unterlagen nachreichen bzw. sogar den Projektantrag modifizieren. Erst dann war für die Tiroler Landesregierung als zuständige Behörde klar, dass für die beantragte Erweiterung der Golfanlage Igls keine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) nötig sein wird. Das UVP-Feststellungsverfahren endete also für Bellutti wie bereits via TT im März 2017 vorhergesagt. Schon damals ging Bellutti davon aus, dass eine neuerliche UVP-Pflicht nicht gegeben sein würde. Für den Bau der mittlerweile seit zehn Jahren bestehenden Golf(-übungs-)anlage mit neun Kurz-Löchern war selbige noch notwendig gewesen.

Bellutti wähnt sich nun seinem Ziel einen großen Schritt näher. Schließlich will er seine Anlage um weitere neun Löcher (drei Par 4; sechs Par 3) ausbauen. Hierzu will der umtriebige Unternehmer die Ränder des Golfplatzes anknabbern. Dem Feststellungsbescheid ist zu entnehmen, dass es in Summe um eine zusätzliche Flächen­inanspruchnahme von 4,82 Hektar geht. Hierfür müssen unter anderem 2,15 Hektar Waldflächen gerodet werden. Da weder die Projektdaten die gesetzlich vorgeschriebenen UVP-Schwellenwerte überschreiten würden, noch schutzwürdige Gebiete betroffen seien, könne die Golfplatzerweiterung auch ohne UVP-Verfahren auskommen, sagt die Behörde.

Das sieht auch Landesumweltanwalt Johannes Kostenzer so: „Für uns ist es schlüssig, dass diese Erweiterung keine UVP benötigt.“

Obwohl die Stadtpolitik das Projekt gutheißt, haben einige Stadtämter im Rahmen des Parteiengehörs gegenüber dem Land durchaus den warnenden Zeigefinger erhoben. Wenngleich selbiger zur falschen Zeit gekommen sei, wie die Landesregierung festhält. Sofern nämlich keine Einzelfallprüfung – wie hier der Fall – gegeben ist, sehe das UVP-Feststellungsverfahren eben keine inhaltliche Auseinandersetzung mit den möglichen Auswirkungen eines Projektes vor. Mit der Materie Vertraute werten daher die Einwände der Stadt auch vielmehr als eine Art „Warnschuss“ an den Projektwerber hinsichtlich noch notwendiger Projekt­adaptierungen für das nun zu erwartende Bewilligungsverfahren im Magistrat.

Konkret geht es um eine befürchtete Verschlechterung der Abflusssituation am Ramsbach, eine Beeinträchtigung des Erholungswertes oder auch den Verlust des Bestandsschutzes für angrenzende Waldflächen. Speziell was den Wald betrifft, so bestätigen der Innsbrucker Forstamtsleiter Andreas Wildauer sowie der für Forst zuständige StR Franz Gruber, dass durch die ursprünglich beantragten Rodungsflächen mitunter zu gering dimensionierte Waldstreifen Richtung Norden entstehen könnten. Selbige wären dann im Falle von Föhnlagen einer erhöhten Windwurfgefahr ausgesetzt.

Darüber hinaus spiele auch der bereits beschlossene Bau eines Retentionsbeckens zum besseren Hochwasserschutz von Igls und Vill in nördlicher Nachbarschaft zur Golfanlage eine Rolle. Wildauer plädiert hier für eine Kombination beider Projekte – im Sinne der forstwirtschaftlichen Überlegungen und auch um Synergien zu nutzen. Bereits heute soll es hierzu eine neuerliche Besprechung zwischen Magistrat und Bellutti geben.

Wann das rund 1,5 Mio. Euro schwere Vorhaben nun in die Tat umgesetzt werden kann, ist für Bellutti nicht nur aufgrund der noch offenen planerischen Abstimmung mit dem Retentionsbecken fraglich. Ebenso benötigt er noch Umwidmungen für die neuen Golfflächen. Hierzu müsse er aber auf das neue Raumordnungskonzept der Stadt warten, sagt Bellutti. Ob selbiges bis Sommer beschlossen werden kann, ist jedoch gänzlich offen. Fakt ist allerdings, so Bellutti, dass bereits im Herbst die ÖBB-Stromunterführung auf dem Golfplatz beseitigt werden soll. Ebenso müssen noch die zwei Stützen der ehemaligen Patscherkofel-Pendelbahn abgebaut werden.

Patscherkofelbahn-GF Thomas Scheiber sagt, dass mit den Abbauarbeiten der Seilbahntechnik am 19. Februar begonnen werde.