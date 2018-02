Innsbruck – Laut dem aktuellen MIRA-Report des Austrian Convention Bureaus schnitt Tirol bei der Anzahl der internationalen Kongresse 2016 im Österreichvergleich sehr gut ab. Innsbruck belegte bei großen Veranstaltungen mit über 500 Teilnehmern hinter Wien den zweiten Platz. Bei den durch Kongresse, Tagungen und Seminare generierten 329.560 Nächtigungen nahm Tirol hinter Wien und Salzburg Platz drei ein. Insgesamt gab es 2016 in Tirol rund 1400 Veranstaltungen mit über 100.000 Teilnehmern. Tirol kann als Kongress-Destination auch international punkten. Der prozentuelle Anteil an den Gesamtveranstaltungen war dabei in Vorarlberg am höchsten (40 Prozent), gefolgt von Wien (35,1 Prozent) und Tirol (30,5 Prozent). (hu)