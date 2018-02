Von Denise Daum

Seefeld – Fast zehn Jahre ist es nun her, dass der Tiroler Immobilieninvestor René Benko angekündigt hat, beim Golfplatz in Seefeld ein Luxushotel zu bauen. Mehrmals wurde bereits der Baustart ausgerufen, sogar die Bagger sind schon einmal aufgefahren. Passiert ist aber bislang nichts am Grund des ehemaligen Lenerhofs. Lediglich die von Benko versprochenen Umbauarbeiten an der Driving Range, deren Übungsflächen sich aufgrund des Hotelprojekts verringern, wurden bereits vorgenommen.

Nun soll laut Informationen des Bürgermeisters Werner Frießer im April der Baustart erfolgen. Allerdings nicht für das seit Jahren angekündigte Luxusresort „Sevelt“ mit über 50 Suiten, sondern für ein Fünf-Sterne-Hotel. Eine entsprechende Änderung des Flächenwidmungsplans von 200 Betten und 80 Beherbergungsräumen auf 240 Betten und 115 Beherbergungsräume stand gestern Abend auf der Tagesordnung des Seefelder Gemeinderats.

Wie BM Frießer erklärt, braucht es dafür keine neue Bauverhandlung, da sich die Kubatur des Projekts nicht ändert. Für den Bürgermeister ist es einerlei, ob nun Luxusappartments oder ein Fünf-Sterne-Haus entstehen. Der Bedarf an Betten sei in Seefeld jedenfalls hoch: Am Höhepunkt des Tourismusbooms in den 90ern gab es 10.000 Gästebetten, aktuell sind es rund 7600. Laut Bürgermeister Frießer soll das Fünf-Sterne-Haus von der Falkensteiner-Gruppe betrieben werden, zu der aktuell 32 Vier- und Fünf-Sterne-Hotels sowie Residenzen in sechs europäischen Ländern zählen. „Falkensteiner genießt einen ausgezeichneten Ruf. Die Hotelkette bringt neue Gästeschichten nach Seefeld. Für den Ort ist es eine Bereicherung“, betont Frießer. Seefeld würde damit nach dem Klosterbräu und dem Hotel Astoria ein drittes Fünf-Sterne-Haus bekommen.

Trotz der mehrfachen Verzögerungen ist René Benko für die Gemeinde ein vertrauensvoller Partner. „Dass so lange nichts passiert ist, war für uns natürlich nicht gerade schön. Aber Benko hat sich an alles gehalten, was wir ausgemacht haben und den Umbau der Driving Range tipptopp durchgeführt und bezahlt.“

Auf Nachfrage bei René Benkos Signa Holding ist zu erfahren, dass man mit der Falkensteiner-Gruppe in positiven Verhandlungen ist und einen Vertragsabschluss erwartet. Als Baustart wird das zweite Quartal des heurigen Jahres genannt.