Brüssel – Der Spezialist für hochwertige Kommunikationstechnik, Kathrein, sperrt Ende 2018 zu. Grund sei die Restrukturierung der Lieferkette. Im Zuge dessen wird ein neues Produktionskonzept eingeführt und Fertigungsstandorte geschlossen. Dazu gehört auch der Standort Niederndorf, 230 Arbeitsplätze sind von der Schließung betroffen.

Der Bürgermeister von Niederndorf, Christian Ritzer, zeigt sich betroffen. Er sei selbst erst Dienstagmittag von der Geschäftsführung informiert worden. „Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es natürlich besonders bitter“, sagt er. Gerade bei Kathrein, einer modernen und innovativen Firma, seien viele junge Menschen, die gerade erst eine Familie gegründet haben, beschäftigt.

Auch für die Gemeinde sei das Zusperren von Kathrein ein herber Schlag. „Immerhin ist Kathrein ein Leitbetrieb bei uns im Ort.“ Die Schließung komme für ihn sehr überraschend, immerhin sei erst im Herbst eine Fertigungsanlage vom Werk in Rosenheim nach Niederndorf verlegt worden. Zudem habe er immer das Gefühl gehabt, es werde in den Standort investiert und der Betrieb im Ort ausgebaut.

Die Zukunftspläne von Kath­rein sehen aber anders aus. Kathrein müsse auf die Anforderungen des Marktes reagieren, heißt es am Dienstag in einer Aussendung. „Um unsere Wettbewerbsposition zu stärken, müssen wir die Wünsche unserer Kunden noch besser erfüllen und noch schneller liefern“, sagte Jürgen Walter, Chief Operation Officer der Kathrein Gruppe: „Daher organisieren wir die Lieferkette neu.“ Dazu soll die Produktion in den einzelnen Werken vertikalisiert werden, zudem werde mit neuen Lieferantenstrategien eine flexiblere Materialversorgung geschaffen. Zugleich sollen die Produktgruppen an den einzelnen Standorten konsolidiert werden. „Das ermöglicht mehr Flexibilität und spart Zeit“, sagt Walter.

Die Fertigungsstätten in Österreich, also Kathrein Mobilcom Austria, und in Tschechien (KEL Electronic GmbH) werden geschlossen. In Tschechien sind 140 Mitarbeiter von der Schließung des Werkes betroffen. Die Fertigung von Mobilfunkantennen übernehmen künftig allein die Werke in Rumänien und Mexiko. Der Kathrein-Produktionsstandort in China spezialisiert sich auf die Fertigung von „Antenna Line Devices“ und Antennenfiltern.

Der Niederndorfer Bürgermeister Ritzer hofft, dass es einen Sozialplan für die 230 betroffenen Mitarbeiter geben wird. Dieser wurde von Kath­rein angekündigt. Die Mitarbeiter seien bei einer Informationsveranstaltung über die Schließung in Kenntnis gesetzt worden, gemeinsam mit Betriebsräten werde nun über einen Sozialplan beraten. (wo, ver)