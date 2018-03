Von Alois Vahrner

Innsbruck – Im Programm der neuen schwarz-blauen Bundesregierung wurde die Fusionierung der derzeit noch 21 zu nur noch fünf Sozialversicherungen fixiert: Pensionsversicherungsanstalt (PVA) und AUVA bleiben, die Kassen von Selbstständigen und Bauern sollen ebenso zusammengelegt werden wie jene von Beamten und Eisenbahnern. Größter Brocken ist der geplante Zusammenschluss der neun Gebietskrankenkassen zu einer Österreichischen Krankenkasse (ÖKK).

Auf keinen Fall könne es nachher den Faktor zehn statt neun geben, sondern den Faktor eins, sagt der Chef des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger, Alexander Biach, bei seinem Tirol-Besuch gegenüber der TT. Die Verwaltungskosten seien in Österreich zwar bei nur 2,8 Prozent gegenüber über 4 Prozent in Deutschland, trotzdem sei einiges an Einsparungen (geplant vorerst 120 Mio. Euro) von Mehrgleisigkeiten möglich.

Rücklagen sollen in den jeweiligen Ländern bleiben, auch verschiedene Aktionen oder innovative Aktionen sollen in den Ländern selbstständig möglich sein. Und es werde auch sicher „keinen zentralen Moloch oder ein Monster in Wien geben“, so Biach. Im Gegenteil sollen alle derzeitigen Länderkassen jeweils verschiedene zentrale Aufgaben für das gesamte Bundesgebiet übernehmen. Ziel seien schnellere, bessere und gleiche Leistungen bei gleicher Beitragsleistung, betont Biach. Bisher seien bereits 18 von 23 Leistungsbereichen harmonisiert worden (so bekommt man etwa in Tirol für einen Rollstuhl wie früher schon in Vorarlberg 3320 statt 498 Euro).

Einen „echten Durchbruch“ sieht Biach bei der Einführung von ELGA, der elektronischen Gesundheitsakte. Als Erstes werde jetzt die E-Medikation ausgerollt. Nach einem Fahrplan sollen alle Ärzte und Apotheken bis September 2019 (Wien) schrittweise ans System angeschlossen werden, Vorarlberg läuft bereits, Tirol sei ab Oktober dieses Jahres an der Reihe. Via E-Card können dann Ärzte und Apotheker sehen, welche Medikamente eingenommen werden. Bei drei Arzneien gebe es drei mögliche Wechselwirkungen, bei fünf Medikamenten bereits zehn.

„Im Handgepäck“ automatisch dabei sei der Entfall der bürokratischen Chefarzt-Pflicht, kommen soll auch ein elektronischer Impfpass. Bis 2021 soll ELGA dann überall laufen, die kritische Frage der Befunde werde noch überarbeitet. Tirol mit Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg sei bei der Kooperation führend. „Wir werden dann nicht nur viele Millionen an unnötigen Kosten sparen, sondern neben Estland das modernste Land Europas sein“, so Biach.

Im Kampf gegen den drohenden verschärften Landärzte-Mangel werde man vieles versuchen, um den Beruf attraktiver zu machen. Dazu gehöre die künftig gemeinsam von Bund, Ländern, Sozialversicherung und Ärzten bezahlte Lehrpraxen-Ausbildung (das halbe Jahr kostet im Schnitt 26.000 Euro) für Allgemeinmediziner. Bundesweit sollen auch 75 Primärversorgungszentren und ab 2019 bundesweit eine Gesundheits-Hotline für rasche Hilfs-Auskünfte kommen.