Von Wolfgang Otter

Kirchbichl — Am Mittwoch ziehen die Kirchbichler „Prima Freunde", wie sich die Anrainerinitiative in Kastengstatt i. S. Seveso III — Primagaz nennt, Zwischenbilanz. 2015 erfuhren die Anrainer, dass sie und ihre Häuser sowie Grundstücke in einem Bereich von rund 300 Metern dem Seveso-III-Gesetz unterliegen. Die raumordnerischen Auswirkungen sind enorm. Bis zu 197 Tonnen Gas in der Nachbarschaft macht ein weiteres Wachstum über 15 % der Bewohner unmöglich. Größere Wohnbauten sind obsolet, der Preisverfall für Grundstücke zu befürchten.

Das Resultat der intensiven Bemühungen, das die Prima Freunde (Imre Huszar, Johanna Moritz-Leitner, Roland Ponholzer, Manfred Schwarzenbacher) um 19 Uhr im FF-Haus Kastengstatt vorlegen, ist „mau", wie es Moritz-Leitner nennt. „Das Werk wegzubekommen, ist in dieser Generation illusorisch", sagt Moritz-Leitner. Um zumindest in Sachen Sicherheit am letzten Stand zu sein, wollte man Einsicht in das interne Sicherheitskonzept der Firma. Nicht nur die Anrainer, sondern auch die Gemeinde.

Primagaz, so die vorliegende Stellungnahme der Geschäftsführung (siehe Kasten rechts) sei dafür aber nicht zuständig, sondern die Bezirkshauptmannschaft Kufstein. Und diese verwehrte die Einsicht, da dies bei einem Seveso-III-Betrieb nicht vorgesehen sei — so sinngemäß BHStv. Herbert Haberl.

Die Initiative und die Gemeinde gaben sich mit dem negativen BH-Bescheid nicht zufrieden, zogen mit zwei verschiedenen Anwälten dagegen vor den Landesverwaltungsgerichtshof und holten sich beide eine Abfuhr.

Nun scheint sich der gemeinsame Weg zu trennen, zumindest haben die Anrainer dieses Gefühl: Die Gemeinde wird nicht wie die Initiative die nächste Instanz anrufen, sprich den Bundesverwaltungsgerichtshof (VwGh). Außerdem gibt es Verärgerung über die Vorgangsweise bezüglich der Rechtsanwaltskosten: „Obwohl uns vom Vize-BM Franz Seil zugesagt wurde, dass die im Budget für Seveso-Anliegen reservierten 30.000 Euro auch für unseren Anwalt verwendet werden können, wurde dessen Honorar nur ausnahmsweise übernommen", ärgert sich Roland Ponholzer. Weitere Kostenübernahmen wurden in einem Brief von Bürgermeister Herbert Rieder ausgeschlossen. Den VwGh-Vorstoß werde man also selbst bezahlen müssen. „Den Brief habe nicht ich geschrieben", sagt Vize-BM Franz Seil. Er verspricht, dass das Honorar übernommen wird. Aber eine eigene Beschwerde werde man nicht einbringen, „wir warten die Entscheidung ab und dann müssen wir reden, wie wir weitermachen". BM Rieder war nicht erreichbar.

Letztendlich will die Initiative, dass Primagaz umbaut, damit die Seveso-III-Zone auf das Werksgelände beschränkt werden kann, wie in anderen Orten geschehen sei. Und „wir wollen in das Sicherheitskonzept eingebunden werden sowie bei einem Störfall informiert werden", sagt Manfred Schwarzenbacher. Mit Argusaugen beobachte man das Werk und informiere notfalls die BH. Bei Primagaz versichert man indes, dass die Sicherheitsvorkehrungen die Anrainer schützen.

Es gibt also am Mittwochabend viel zu reden.