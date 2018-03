Innsbruck – Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Bodenseer nutzte die gestrige Eröffnung der Frühjahrsmesse, um angesichts der derzeitigen Koalitionsgespräche zwischen ÖVP und Grünen die Forderungen der Wirtschaft an Landeshauptmann Günther Platter zu deponieren.

„Umweltschutz ist gut und notwendig, aber wir dürfen keine Käseglocke über das Land legen“, so der WK-Präsident. Bodenseer plädierte einmal mehr für den umstrittenen und derzeit auf Eis liegenden Brückenschlag über die Kalkkögel, um die Skigebiete Schlick 2000 und Axamer Lizum zu verbinden. Zudem erteilte er möglichen Tabuzonen entlang des Inns eine Absage: „Es wird ohne Laufkraftwerke nicht gehen.“ Als weitere Forderungen nannte Bodenseer die Öffnung des Pannenstreifens als dritte Spur auf der Autobahn und Abwrack-Prämien für alte bzw. ältere Pkw. In Richtung der Gewerkschaften meinte er, dass man aufhören sollte, „automatisch dagegen zu sein“. Es brauche jetzt einfach das Vertrauen der Arbeitnehmerseite, dass die Flexibilisierung der Arbeitszeit nicht zu Lasten der Beschäftigten gehen wird. Außerdem wünsche er sich, dass das Vorhaben der Bundesregierung Wirtschaftswachstum als „Staatsziel“ in der Verfassung verankert und ebenfalls auf Landesebene umgesetzt werden solle.

Auch Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf betonte in ihrer Eröffnungsrede, dass es „ohne Wasserkraft nicht gehen werde“, meinte aber, dass die Verhandlungen schon allein ob der Themenvielfalt nicht einfach seien.

Abgeschlossen wurde der Eröffnungsabend mit dem traditionellen „Preview“ für geladene Gäste auf dem „Autosalon Tirol“, der im Rahmen der Frühjahrsmesse vom 8. bis 11. März stattfindet. Die Besucher erwarten an vier Tagen ein umfangreiches Vortragsprogramm und die inzwischen bewährten Schwerpunkte „Tiroler Radl Festival“, Bewegung, Urlaub, Gesundheit, Garten und Ernährung. (hu)