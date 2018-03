Von Alexandra Plank

Innsbruck – Österreich sei bei den Nächtigungen Weltmeister, bei der Wertschöpfung sei noch Luft nach oben, sagt Zellmann. Die Digitalisierung könne genutzt werden, Fachkräfte seien das größte Kapital.

Wie stehen die Chancen, die Osterferien attraktiver zu machen?

Peter Zellmann: Chancen gibt es immer. Die Frage ist, ob sich das Angebot nach der Bedürfnislage der Menschen richtet. Im Tourismus haben wir das Problem, dass kaum Grundlagenforschung betrieben wird. Oft werden Trends ausgerufen, die kurzlebig sind. Echte Trends dauern mindestens fünf Jahre und erfassen breite Teile der Bevölkerung.

Die Österreicher reisen mehr als je zuvor. Kann Tirol auch einheimische Urlauber gewinnen?

Zellmann: Ostern ist in Österreich stark mit der Familie verknüpft. Man besucht Verwandte und geht es gemütlich an. Auch der Sonnenskilauf spielt eine Rolle, vor allem heuer, weil die Pistenverhältnisse gut sind und schönes Wetter kommen soll. Das gilt auch für Gäste aus dem Ausland. Parallel sollte man frühlingshafte Angebote in den Ballungszentren schnüren.

Wird dem Frühjahrs- und Sommertourismus zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt?

Zellmann: Tirol sehe ich auch beim Sommertourismus als Vorreiter. Hier konnten Zuwächse verzeichnet werden, mehr als in Kärnten, das als typisches Sommertourismus-Land gilt. Die Bergbahnen legen tolle Angebote. Das Konzept „Erlebnisraum Berg“ kommt gut an. Das Skifahren sollte aber nicht schlechtgeredet werden.

Wegen des Klimawandels und der Natureingriffe gibt es Zweifel ob der Nachhaltigkeit.

Zellmann: Österreich wird nach wie vor als Skination gesehen, diese Werbewirkung wird noch länger halten. Zum Glück ist in den 80er/90er-Jahren der Ökologiegedanke erstarkt. Der Alpenraum ist ein Kulturraum, das Miteinander von Ökonomie und Ökologie muss passen. Der Tourismus ist die unmittelbare Lebensgrundlage eines Drittels der Bevölkerung.

Felix Mitterer hat die Piefke-Saga geschrieben, er wollte die Russensaga folgen lassen, hat das aber aufgegeben, weil schon Araber und Chinesen ins Land drängen.

Zellmann: Diese Gäste sind die Butter aufs Brot. Die wichtigsten Urlauber bleiben die Nachbarn, vor allem die Deutschen. Wir sind Nächtigungsweltmeister, bei der Wertschöpfung ist viel Luft nach oben. Wichtig ist Fachpersonal, das ist das größte Kapital. Ein Drittel der Betriebe geht top mit den Leuten um, ein Drittel okay und ein Drittel nützt vor allem junge Tourismusschüler aus. Rund 80 Prozent der Schüler steigen nach dem Praktikum aus. Da gibt es riesigen Handlungsbedarf, denn die Digitalisierung kann die Dienstleistung nicht gänzlich ablösen.