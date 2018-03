Jetzt beginnt die Hochsaison in den Tiroler Gärtnereien. In welche Bereiche gliedert sich das Geschäft von Seidemann?

Erwin Seidemann: Wie jeder moderne Betrieb in unserer Branche sind wir sehr breit aufgestellt. Denn von der reinen Gärtnerei mit ihrer Pflanzenproduktion allein könnten wir nicht leben. Seidemann bietet daher ein Spektrum verschiedenster Dienstleistungen im Bereich Garten- und Landschaftsbau. Das fängt beim Plattenlegen an, geht über den Mauerbau bis hin zum Strauchschnitt und Rasenmähen. Nur Schwimmteiche bauen wir nicht, dafür aber kleine Zierteiche. Im Blumenpark in Völs, den es seit 1995 gibt, verkaufen wir unter anderem selbstproduzierte und zugekaufte Pflanzen sowie eine breite Palette an Zubehör für den Garten. Dazu gehört auch unser Bienensortiment, das wir seit zwei Jahren aufbauen.

Wie verteilt sich der Umsatz?

Seidemann: Rund 70 Prozent davon wird im Blumenpark erwirtschaftet. Die Gartengestaltung mit den Bereichen Gartengestaltung für Privatkunden, Gräberpflege, Dienstleistungen für Gemeinden und dem Verleihservice von Pflanzen legt stark zu. Um der steigenden Nachfrage nach dem Überwinterungsservice von Pflanzen nachkommen zu können, planen wir ein eigenes Gewächshaus mit 400 Quadratmetern. Das Thema Überwinterung ist ein heikles für uns. Wir sind seit 2015 eine biozertifizierte Blumen-Gärtnerei, die einzige in Österreich, die nicht nur Kräuter- und Gemüsepflanzen, sondern eben auch Blumen nach biologisch-ökologischer Wirtschaftsweise, das heißt biodynamisch, anbaut. Wenn nun Pflanzen bei uns zur Überwinterung eingestellt wurden, hatten sie anfangs große Resistenzen wegen der vom Kunden angewendeten Pflanzenschutzmittel. Zum Teil wurden Woll- und Schildläuse in die Gärtnerei eingeschleppt. Mit dem eigenen Gewächshaus wollen wir eine Art Quarantänestation schaffen, um der großen Nachfrage nach dem Service gerecht zu werden. Läuft alles plangemäß, starten wir 2019 damit neu.

Wie geht Seidemann mit der Konkurrenz von Bauhäusern, Gartencentern und Lebensmitteleinzelhändlern um?

Seidemann: Wir versuchen uns mit heimischer Bioqualität sowie Dienstleistungen zu behaupten. Die Spezialisierung ist die einzige Möglichkeit zu überleben. Dass heimische Qualität wesentlich haltbarer ist als eine Pflanze, die mehr als 1000 Kilometer aus den Niederlanden hierher fährt, zeigte sich im strengen Winter heuer. Wir haben natürlich höhere Produktionskosten durch den höheren Heizkostenanteil als Produzenten in Holland und Zentraldeutschland.

Wie hat sich die Branche in Tirol verändert?

Seidemann: Als mein Vater noch Obmann der Tiroler Gärtner war, gab es noch mehr als 100 Mitgliedsbetriebe, darunter 50, die bei der Agrarmarketing Tirol dabei waren. Mittlerweile gibt es nur noch rund 50 Gärtnereien in Tirol, einige von ihnen sind nicht mehr vollerwerbstätig. Das heißt, sie produzieren fürs Frühjahr und für den Herbst. Der Druck durch Branchenfremde wird immer größer. Der heimische Gärtner kann auf Grund seiner geringen Größe nicht für sie produzieren. Die Big Player sind nicht nur Bauhäuser, sondern die Lebensmittel­einzelhändler wie Hofer oder Lidl als größte Konkurrenten im Pflanzenbereich. Die Lebensmittelketten setzen auf große Produzenten aus Holland, Deutschland, Belgien, Dänemark oder auch aus Österreich.