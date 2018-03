Wattens – Nach einer kräftigen Umsatzsteigerung im abgelaufenen Geschäftsjahr schüttet der Wattener Kristallkonzern Swarovski heuer einen Bonus von 55 Prozent eines Bruttomonatsgehalts an seine Mitarbeiter in Wattens aus. Im Vorjahr erhielten die Mitarbeiter einen Bonus in der Höhe von 15 Prozent. „Die Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am globalen Unternehmenserfolg ist bei Swarovski seit vielen Jahren gelebte Tradition. Aufgrund der guten globalen Ergebnisse wird jetzt für 2017 ein Bonus von 55 Prozent eines Bruttomonatsgehaltes in Wattens ausbezahlt“, heißt es von Unternehmensseite.

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen hat die Swarovski-Gruppe 2017 den Umsatz um 3,8 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro gesteigert. Im Kristallbereich wurde nach starken Rückgängen zuletzt wieder ein Plus von 3,8 Prozent auf 2,7 Mrd. Euro verzeichnet. Auch der Start ins neue Geschäftsjahr ist laut Unternehmensangaben gut angelaufen. Eine Herausforderung bleibe jedoch die Wirtschaftlichkeit des Standortes.

Obwohl in Wattens der Personalstand um 200 auf 4650 Beschäftigte reduziert worden ist, sei die Mitarbeiterzahl in Tirol mit 6650 Beschäftigten stabil geblieben, weil Tyrolit und Swarovski Optik ihr Personal um rund 200 Mitarbeiter aufgestockt hätten. (ecke)