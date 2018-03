Von Eva-Maria Fankhauser

Vomp – Aus den drei Standorten in Innsbruck und jenem in Kufstein will das Unternehmen DB Schenker in Vomp ab 2020 ein gemeinsames Logistikzentrum machen – die TT berichtete. Doch ganz so einfach dürfte das nicht werden.

„Von fix kann keine Rede sein“, sagt der Vomper BM Karl-Josef Schubert auf TT-Anfrage. Das Logistikzentrum soll im Ortsteil Pirchat auf einer rund 6,5 ha großen Bauschuttdeponie der Firma Derfeser entstehen. „Schenker baut aber nicht selbst, sondern Derfeser stellt ihnen das nach ihren Plänen schlüsselfertig hin. Schenker mietet sich dann ein“, sagt Schubert. Damit die Gemeinde aber die Widmung beschließt, müssen viele Vorgaben erfüllt werden. „Ein so aufwändiges Verfahren für eine Ansiedlung gab es in Vomp noch nie“, gibt Schubert zu. Doch die Sorgen der Bevölkerung seien teils groß.

Pro verbauter Fläche, muss eine bestimmte Anzahl an Arbeitsplätzen sichergestellt werden. „Auf den 6,5 ha bedeutet das 250 Vollzeitäquivalente“, sagt der Ortschef. Weiters verlangt die Gemeinde eine strategische Umweltprüfung, einen landschaftlichen Begleitplan, ein Verkehrskonzept mit neuen Zu- und Abfahrten zum Standort sowie eine Prüfung, ob für die Leistungsfähigkeit der Verbindung zur Autobahn gegeben ist. Weiters gestattet die Gemeinde keine oberirdischen Parkplätze und verlangt ein Lärmgutachten. „Die Vomper Bevölkerung ist zwar kein direkter Anrainer – wohl aber die Terfener in Vomperbach. Da muss nachgewiesen werden, dass es keine schädliche Auswirkung auf die Bewohner geben wird“, sagt Schubert. Zudem müsse nachgewiesen werden, dass das Schutzgut Luft sich nicht verschlechtere.

„Wir widmen maximal eine Sonderfläche und ziehen ein enges Korsett. Nicht, dass plötzlich dort noch eine Tankstelle oder so gebaut wird“, sagt Schubert. Die neuen Kommunalsteuern und Arbeitsplätze seien verlockend, „aber nicht um jeden Preis“.

„Viele haben Angst vor mehr Belastung“, weiß Fritz Gurgiser vom Transitforum Tirol. Er hat einige offene Fragen an das Unternehmen geschickt – etwa wie man einen Beitrag zur Reduktion von Stickstoffdioxid und der Lärmbelastung leisten wolle oder ob ein Bahnanschluss geplant sei. Antwort gab es bislang keine. „Es gibt noch keine einzige Genehmigung, aber die Betriebsrätin verhandelt schon über die Umsiedelung von Arbeitsplätzen. Und nur weil sie eine Kantine und Fitnessraum bauen ist es noch kein nachhaltiger Betrieb, solange die Luft dort zum Schneiden ist“, sagt Gurgiser.

Das Unternehmen Schenker war gestern zu keiner Stellungnahme bereit.

Dass das Logistikzentrum in Kufstein in zwei Jahren Geschichte sein soll, hört BM Martin Krumschnabel bei der TT-Anfrage zum ersten Mal. Dass der Stadtgemeinde dann jede Menge Kommunalsteuern wegfallen, sei bedauerlich. „So ist das in der Wirtschaft eben. Welchen Vorteil der Standort Vomp hat, weiß ich nicht“, sagt Krumschnabel.