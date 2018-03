Von Alois Vahrner

Innsbruck – Dichter Terminkalender beim Tirol-Tag von Nationalbank-Gouverneur Ewald Nowotny: Neben einem Besuch der Notenbank-Filiale standen ein TT-Interview sowie ein Vortrag am MCI und eine Veranstaltung mit über 100 Topbankern aus Tirol, Vorarlberg, Salzburg und Südtirol auf dem Programm.

Österreichs Banken stehen demnach vor einigen Umwälzungen, noch höher scheint dabei der Druck in Tirol. Die Zinsspanne sei hier zur Freude von Konsumenten und Firmen noch kleiner als im Bundesschnitt. Das Cost-Income-Ratio (Kosten pro erwirtschaftetem Euro Ertrag) liege in Österreich bei 66 Prozent, in Vorarlberg bei 67 Prozent, in Tirol aber bei 76 Prozent (in Salzburg sogar 85 Prozent). Bei der harten Kernkapitalquote sei Tirol mit durchschnittlich 14,9 Prozent auch klar unter dem Bundesschnitt von 16,9 Prozent.

Tirol (86 Geldinstitute mit und 383 Filialen) hat auch eine extrem hohe Banken- und Filialdichte. Pro 1666 Einwohner gibt es eine Bankfiliale, in Österreich sind es 2004 und im Euroraum über 2300 Einwohner. Nowotny sieht hier einen großen Druck zu Strukturanpassungen bei den Banken. Gemeint sind damit wohl weitere Zusammenschlüsse und weniger Filialen.

Unterstützen will die Notenbank die Forderung, dass es vor allem für kleinere Banken Erleichterungen bei der Regulierung geben soll. Österreich wolle zudem teure nationale Fleißaufgaben über EU-Regeln hinaus („Gold Plating“) beseitigen. „Dafür habe ich Verständnis“, sagt Nowotny. Hier sammle man Kritikpunkte der Branche.

Wie lange hält die Tiefstzins-Phase und Geldschwemme? Nowotny ist dafür, die seit heuer pro Monat bereits von 60 auf 30 Mrd. Euro reduzierten Anleihenaufkäufe durch die EZB (hier seien 2350 Mrd. Euro im System, davon 53 Mrd. Euro durch die Nationalbank) nach September gleich oder schrittweise bis Jahresende ganz auslaufen zu lassen. Ohne dem EZB-Rat vorgreifen zu wollen, sieht der Notenbank-Chef 2019 die Möglichkeit einer Zinserhöhung, wobei dann die Korrektur des mit 0,4 Prozent negativen Einlagenzinssatzes (hier lagern über 1000 Mrd. Euro bei der EZB) Priorität habe.

Nowotny sprach sich klar gegen immer wieder diskutierte Obergrenzen für Barzahlungs-Obergrenzen aus. Bargeld sei nicht nur in Österreich äußerst beliebt, auch der Umlauf in der Eurozone habe sich seit dem Eurostart 2002 verfünffacht.

Sehr skeptisch steht Nowotny wie auch viele andere Notenbanker Bitcoins und andere Krypto-Produkte. „Bitcoins und andere erfüllen nicht die Kriterien für Zahlungen und haben massive Schwankungen. Das sind für mich keine Währungen, sondern Spekulationsobjekte.“

Sehr wohl interessiert beobachte man indes die Blockchain-Technologie für den Zahlungsverkehr. Diese könnte den direkten Zugriff von Bürgern und Wirtschaft auf Notenbank-Geld bringen. Derzeit sei dies aus technologischen und anderen Gründen aber noch „Utopie“.

Weit weniger fern scheint der massive Einstieg von Internet-Riesen wie Amazon, das bereits eine Banklizenz in Luxemburg habe, oder Alibaba (mit Alipay) in das Zahlungsverkehrsgeschäft. Hier laufen intensive Diskussionen, ob man auch wegen der Datenfrage bei der EZB, den Banken oder auf andere Weise eine EU-Lösung dagegensetzen könne.