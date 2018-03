Von Peter Nindler

Innsbruck – Welche Perspektiven haben die 94 Bezirke in Österreich? Dieser Frage ging jetzt die Linzer Pöchhacker Innovation Consulting in Kooperation mit den Bundesländerzeitungen nach. Erstmals wurde ein Zukunftsranking erstellt, das sich an 38 Kennzahlen in vier richtungsweisenden Themenkomplexen wie Demografie, Arbeitsmarkt, Wirtschaft und Innovation sowie Lebensqualität orientiert. „Ein ganz entscheidender Faktor ist die Entwicklungsdynamik der vergangenen Jahre, die sich natürlich auf die Zukunftsaussichten auswirkt“, wie Johannes Scherk von Pöchhacker betont. Daraus erklären sich auch die durchaus unterschiedlichen Ergebnisse zwischen aktueller Situation und Prognosen. Stellvertretend dafür steht Innsbruck.

Aktuell ist die Tiroler Landeshauptstadt top und die Nummer zwei unter den österreichischen Bezirken. Innsbruck verfügt über die höchste Ärztedichte, die geringsten Kommunalschulden, den höchsten Anteil und den relativ besten Wanderungssaldo junger Erwachsener. Doch im Zukunftsranking belegt Innsbruck nur den 34. Platz. „Andere Regionen haben sich dynamischer entwickelt. Innsbruck weist etwa die niedrigste Frauenerwerbsquote aller Bezirke auf, die Pro-Kopf-Einkommen haben sich langsamer entwickelt und bei der Gründung von Unternehmen befindet sich Innsbruck nicht im Spitzenfeld“, analysiert Pöchhacker. Wobei bei der Lebensqualität Freizeitangebote oder Umwelt nicht als Kriterien herangezogen wurden. In dieser Kategorie kommt Innsbruck nach der Pöchhacker-Methode überraschenderweise nicht über Platz 79 hinaus.

Wie schneidet jetzt Tirol generell bei den Zukunftsperspektiven ab? Hier präsentiert sich das Land zweigeteilt: Die östlichen und westlichen Bezirke Lienz, Kitzbühel, Landeck und Reutte fallen im Vergleich zur Inntalfurche deutlich ab. Insgesamt sticht Tirol bei den Arbeitsmarktdaten und bei der Lebensqualität positiv heraus, vier der neun Regionen sind im ersten Drittel zu finden. Kufstein wird mit den besten Zukunftsaussichten in Tirol bewertet.

Kufstein (6.): Als sechstbeste Region Österreichs punktet der Bezirk Kufstein insbesondere bei den Arbeitsmarktdaten, beim Pro-Kopf-Einkommen, bei der geringen Arbeitslosenquote und der Arbeitsplatzdichte.

Schwaz (12.): Der Bezirk hat sich in den vergangenen Jahren sehr positiv entwickelt und weist eine überdurchschnittliche Steigerung von Kindertagesstätten auf. Im Wirtschafts-und Innovationsbereich gibt es hingegen Aufholbedarf.

Innsbruck-Land (20.): Der größte Tiroler Bezirk liegt bei den Arbeitsmarktdaten und bei der Frauenerwerbsquote über dem österreichischen Durchschnitt. Der Beschäftigungsanteil in den wissensintensiven Dienstleistungen (u. a. Forschung, Entwicklung, Planung, Konstruktion) konnte in den vergangenen Jahren maßgeblich erhöht werden.

Imst (24.): Der hohe Zuzug junger Erwachsenen wirkt sich positiv aus, der Arbeitsmarkt weist eine große Dynamik auf. Im Hightech-Sektor bzw. in der Informations- und Kommunikationstechnologie-Branche muss der Bezirk allerdings noch aufholen.

Kitzbühel (62.): Trotz zweithöchster Unternehmensdichte liegt der Tourismusbezirk bei den Wirtschafts- und Innovationsfaktoren im hinteren Bereich. Auch was die demografische Entwicklung betrifft, besteht Verbesserungspotenzial.

Landeck (67.): Die Arbeitslosenquote konnte deutlich verringert werden, gleichzeitig ist die Gründerwelle noch nicht im Bezirk angekommen. Im Bereich der Informationstechnologie sind vergleichsweise wenige Menschen beschäftigt.

Lienz (68.): Osttirol holt auf: drittgrößter Zuwachs an Beschäftigten in Forschung und Entwicklung, Erhöhung der Unternehmensdichte oder mehr Gründungen von Betrieben. Doch die Abwanderung macht dem Bezirk zu schaffen.

Reutte (77.): Österreichweit hat das Außerfern mit 2,31 Prozent die niedrigste Arbeitslosenquote, allerdings bestehen eine Reihe von Verbesserungspotenzialen wie bei der Frauenerwerbsquote, dem Akademikeranteil oder der Geburtenrate.