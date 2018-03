Von Alois Vahrner

Innsbruck – Im Jahr 1925 hatte sein Großvater Alfons Loacker einen Konditoreibetrieb am Dominikanerplatz in Bozen eröffnet und damit den Grundstein für die heute weltweit tätige Gruppe gelegt, die ihre Produkte (jährlich 36.000 Tonnen) in 118 Ländern verkauft, 330 Mio. Euro Umsatz erzielt und 1025 Mitarbeiter (umgerechnet 948 Vollzeitkräfte) beschäftigt. Gerade in den letzten zwölf Jahren sei das heute in dritter Generation geführte Familienunternehmen mit Zuwachsraten von über 15 Prozent auf den Auslandsmärkten stark gewachsen, sagt Zuenelli gegenüber der TT. Am Heimmarkt in Italien (48 Prozent Marktanteil bei Waffeln) werden noch 30 Prozent umgesetzt, der Rest geht in den Export. Loacker sei am global etwa 8 Mrd. Euro schweren Weltmarkt mit 3,9 Prozent Anteil als Marke die Nummer eins. Loacker stellt neben Waffeln unter anderem Cremen, Schokoladen, Kuchen, Törtchen und auch Kaffee her.

Besonderes Augenmerk lege man auf „den Ausbau der Qualitätsführerschaft“, betont Zuenelli. Ein sonst gerne für den Wein gebrauchter Spruch gelte auch für Waffeln: „Das Leben ist zu kurz, um schlechte Waffeln zu essen.“ Um diese Premium-Qualität zu gewährleisten, gebe es höchste Ansprüche gerade auch für die Rohstoffe und die Rezepturen. Bis 2025 wolle man schrittweise etwa bei Haselnüssen über direkte Lieferanten bzw. Verträge komplett autonom sein, bei der Milch werde man mit einer Genossenschaft eine eigene Produktion errichten. Der Zugang zu Rohstoffen sei umso wichtiger, als es hier auf den Märkten leider ständig Spekulationen gebe. Leidtragende „dieser Rennbahn der Spekulanten“ sei die Realwirtschaft. „Das gehört verboten“, ärgert sich Zuenelli.

Zuletzt waren verschiedene Lebensmittelerzeuger von osteuropäischen Staaten kritisiert worden, dass sie schlechtere Qualität als im Westen verkaufen würden. „Das ist bei uns garantiert nicht der Fall, denn wir liefern dieselbe hohe Qualität von Südtirol bis Bangladesch“, so Zuenelli.

Loacker sei ein Gesamttiroler Unternehmen und stolz darauf. Neben dem Stammwerk in Unterrinn am Ritten bei Bozen (wegen der Seehöhe gibt es hier klarere, kühlere und trockenere Luft für die Waffelproduktion) ist die Gruppe seit 1997 mit einem großen Standort in Heinfels in Osttirol vertreten. Dort wurden seither etwa 100 Millionen Euro investiert. Das Werk mit seinen knapp 400 Mitarbeitern produziert auch um 66 Prozent mehr als das Südtiroler Stammhaus. „Die Tiroler Behörden haben hier immer hervorragend gearbeitet.“

Mit dem jetzt neu eröffneten Loacker Store am Innsbrucker Sparkassenplatz (16 Mitarbeiter) ist Loacker jetzt auch in Nordtirol vertreten. Das ist der mittlerweile achte Direktvermarktungs-Store. Hier wird eine Kombination aus Café-Konditorei und der kompletten Loacker-Palette mit über 200 verschiedenen Produkten sowie Sonderkonfektionen und Geschenksartikel angeboten. In wenigen Monaten werde man auch einen Loacker Store in Dubai eröffnen, sagt Zuenelli.