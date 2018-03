Von Michaela S. Paulmichl

Wien – Ein neues Auto, das Notebook, das gerade auf den Markt gekommen ist, oder der Kleiderschrank, für den man so lange gespart hat: Treten nach einem Kauf Produktmängel auf, ist es vorbei mit der Freude über die Neuanschaffung. Vor allem dann, wenn der Händler Rückgabe oder kostenlose Reparatur ablehnt. Nur wenige Kunden wissen, dass sie einen gesetzlichen Anspruch auf Gewährleistung haben. Manche Unternehmen wollen ihnen dieses Recht mit Klauseln vorenthalten oder einschränken. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) klagte den Elektrogroßhändler e-tec aus diesem Grund und gewann, der OGH bestätigte das Urteil.

VKI-Rechtsexpertin Marlies Leisentritt über die Tricks einiger Unternehmen und wie Kunden sich wehren können:

Kommt es häufig vor, dass Unternehmen ihrer Gewährleistungspflicht nicht nachkommen?

Marlies Leisentritt: Ja, leider. Wir bekommen sehr viele Anfragen zu Gewährleistungsrechten bei elektronischen Geräten wie Handys, Tablets, Notebooks und PCs, aber auch in allen anderen Branchen von Autos über Einrichtungen und Möbel bis hin zu Reisen, wo ein Gewährleistungsanspruch in Form von Reisepreisminderung in Frage kommt. Viele melden sich aber auch wegen mangelhafter Handwerkerleistungen.

Werden viele Kunden abgewimmelt?

Leisentritt: Konsumenten berichten uns regelmäßig von den Ausreden, die sie zu hören bekommen, wenn Unternehmen ihrer gesetzlichen Gewährleistungspflicht nicht nachkommen wollen.

Sollten Kunden mehr auf ihre Rechte pochen?

Leisentritt: Wir raten auf jeden Fall dazu, sich nicht gleich abwimmeln zu lassen. Verbraucher sollten ihre Verbraucherrechte auch nutzen.

Wie reagiert der VKI auf Beschwerden in Gewährleistungsfällen?

Leisentritt: Wir prüfen anhand der Angaben des Konsumenten und der vorliegenden Unterlagen rechtlich, ob aus unserer Sicht ein Gewährleistungsfall vorliegt. Gegebenenfalls leiten wird den Verbraucher an, wie er seinen Anspruch gegenüber dem Unternehmer geltend machen sollte. Hat dieser den Gewährleistungsanspruch bereits abgelehnt, fordern wir ihn außergerichtlich auf, seinen Pflichten nachzukommen.

Worum ging es bei e-tec?

Leisentritt: Die e-tec electronic GmbH wurde von uns aufgefordert, eine strafbewehrte Unterlassungsverpflichtung abzugeben, dieser Aufforderung ist sie innerhalb der gesetzten Frist jedoch nicht nachgekommen. Daher haben wir Klage eingebracht. Eine Klausel in den standardisierten Kundendienstaufträgen hatte besagt, dass bei Geräten ohne Garantie oder mit mechanischer Beschädigung ein Kostenvoranschlag in Höhe von 100 Euro verrechnet wird. Das bedeutet, dass der Kunde seine ihm gesetzlich zustehenden Rechte nur kostenpflichtig geltend machen kann. Das Gesetz sieht aber vor, dass Gewährleistungsrechte nicht eingeschränkt werden können.

Worin besteht der Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung?

Leisentritt: Konsumenten haben per Gesetz zwingend ein Recht auf Gewährleistung. Der Unternehmer leistet Gewähr für Mängel, die bei der Übergabe vorhanden sind. Tritt innerhalb von sechs Monaten ein Problem auf, muss der Verkäufer beweisen, dass das Produkt in ordnungsgemäßem Zustand war. Danach ist der Käufer dafür zuständig. Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre für bewegliche und drei Jahre für unbewegliche Sachen. Garantie ist dagegen eine freiwillige vertragliche Zusicherung, die üblicherweise an bestimmte Bedingungen geknüpft ist.