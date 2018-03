Von Max Strozzi

Wattens, Rum – Nachdem Swarovski bereits Teile seiner Finanzverwaltung von seiner in Rum bei Innsbruck ansässigen Tochter Swarovski Austria Vertriebsgesellschaft (SAV) nach Polen verlagert hat, wird die SAV weiter umgebaut. „Die in Rum ansässige Vertriebsgesellschaft kommt unter das Dach der künftig für den DACH-Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz, Anm.) verantwortlichen Einheit mit Sitz in Kaufbeuren in Deutschland“, wie der Kristallkonzern auf TT-Anfrage bestätigt. Im Zuge dessen übersiedeln die Bereiche Marketing und Kundenbetreuung nach Deutschland. Von der Maßnahme unmittelbar betroffen sind 13 Mitarbeiter in Marketing und Kundenbetreuung in Rum.

Bei Swarovski würden weltweit Management-Ebenen reduziert und Vertriebsgesellschaften neu strukturiert, teilt das Unternehmen mit. „Aktuell wurden nun Führungsebenen auf Länderebene gestrafft und zusammengeführt. Das Konsumgütergeschäft sowie der Finanz- und Administrationsbereich von Swarovski geben sich eine neue, schlankere Struktur“, begründete der Konzern die Maßnahme.

Bei der Swarovski-Vertriebs­tochter sind auch mehr als 100 Mitarbeiter der Swarovski-Shops beschäftigt. „Für die über 100 Mitarbeiter in den heimischen Swarovski-Stores hat dies keine Auswirkungen“, versicherte das Unternehmen. Aus Mitarbeiterkreisen ist zu vernehmen, dass Besorgnis umgeht, auch Swarovski-Shops könnten auf dem Prüfstand stehen und das DACH-Management in Deutschland wälze Berechnungsmodelle, wie viele Mitarbeiter pro Quadratmeter Verkaufsfläche noch nötig seien. Swarovski weist dies entschieden zurück: „Es gibt kein derartiges Programm bzw. Vorhaben, die Mitarbeiteranzahl in den Stores zu reduzieren und/oder Stores zu schließen“, so der Konzern.

Von der SAV wurden zuletzt auch sechs Finanz- und Administrationsjobs nach Danzig (Polen) verlagert – die TT berichtete. Bestürzt zeigen sich der SAV-Mitarbeiter auch darüber, dass sie zuletzt drei Wochen lang in Rum jene polnischen Mitarbeiter einschulen mussten, an die sie ihre Jobs verlieren. Das sei „eine psychisch enorm belastende Situation“ gewesen, berichten Betroffene. Sie stellen das Management an den Pranger. Betont wird, dass die Familie Swarovski stets um soziale Lösungen bemüht gewesen sei, beim operativen Management sei dies allerdings nicht erkennbar. Ein Sozialplan sei nur nach harten Verhandlungen erkämpft worden.