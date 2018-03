In den ersten 100 Tagen Schwarz-Blau war Wirtschaft ein dominierendes Thema. Wirtschaftlicher Erfolg soll etwa als Staatsziel in die Verfassung. Wie passt das damit zusammen, dass frühere Kompetenzen des Wirtschaftsressorts auf andere Ressorts verteilt wurden?

Margarete Schramböck: Aus meiner Sicht hat das Ministerium sogar mehr Verantwortung. Ich bin ja für die gesamte Wirtschaft zuständig, nicht nur für einzelne Bereiche. Der Wirtschaftsstandort und das Thema Digitalisierung betrifft alle Branchen im gleichen Maße. Meine Aufgabe ist es, den Wirtschaftsstandort Österreich nach vorne zu bringen. Für das von uns auf den Weg gebrachte Wirtschaftspaket müssen Themen wie das Staatsziel Wirtschaft auf Augenhöhe mit Umwelt, Nachhaltigkeit und den anderen Themen in der Verfassung verankert werden. Als Tirolerin ist mir die Umwelt wichtig und es wäre in der heutigen Zeit auch nicht sinnvoll, das Thema Umwelt aus der Verfassung herauszunehmen.

Es soll Steuererleichterungen für Unternehmen geben. Zugleich werden Sozialausgaben etwa bei der Migration gekürzt. Was entgegnen Sie Kritikern, die sagen, die Wirtschaftspolitik geht auf Kosten der Ärmsten im Land?

Schramböck: Eine hohe Beschäftigung ist der Maßstab dafür, wie gut es der Wirtschaft geht. Und darum habe ich mich in meinen Unternehmen daran gemessen, wie viele Mitarbeiter wir einstellen können. Als Wirtschaftsministerin messe ich mich daran, wie viele Unternehmen wir ansiedeln können. Das heißt, dass die Wirtschaft dazu angehalten ist, Arbeitsplätze zu schaffen und abzusichern. Ein hoher Beschäftigungsstand wirkt sich positiv auf die Familien aus. Die Regierung hat zudem viele Maßnahmen gesetzt, um Familien zu unterstützen. Dazu zählen etwa der Familienbonus, aber auch andere Dinge.

Wären mehr Mittel für die Ausbildung von Zuwanderern für den Arbeitsmarkt nicht eine gute Möglichkeit, den Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen?

Schramböck: Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, haben wir begonnen, ein Paket zu schnüren. Ein wichtiger Punkt ist, die Lehre zu stärken. Wer heute eine Fachkräfteausbildung macht, ist auf jeden Fall stark nachgefragt. Ein zweiter Schritt ist, mehr Frauen in stark nachgefragte Berufe zu bringen. Zudem sind nur fünf Prozent der Lehranfänger 21 Jahre oder älter. Wir müssen also auch mehr über 21-Jährige in diesen Bereich bekommen. Außerdem schauen wir innerhalb der EU, ob wir in Ländern mit hoher Jugendarbeitslosigkeit Fachkräfte finden. Erst an dritter Stelle kommt das Thema Drittstaaten. Wir haben 20.000 offene Lehrstellen und 10.000 Lehrstellensuchende. Über das Asylthema lässt sich der Fachkräftemangel nicht lösen.

Das Wirtschaftsressort hat zusätzliche Mittel aus dem Budget bekommen. Wofür werden diese verwendet?

Schramböck: Das Budget hat sich verdoppelt. Wir haben 722 Mio. Euro. Aber man kann es nicht direkt vergleichen, weil einige Dinge herausgefallen sind. Da ist auch der Beschäftigungsbonus mit drin, der in den nächsten zwei Jahren ausbezahlt wird. Zudem haben wir frisches Geld in der Höhe von 100 Mio. Euro für das Thema Digitalisierung. Sonst stehe ich dazu, dass man nicht zusätzliches Geld ausgeben muss. Wir haben ja nicht zu wenig Förderungen, sondern das Problem, dass die Förderlandschaft zu kompliziert ist. Außerdem entlasten wir die Unternehmen durch die Senkung der Lohnnebenkosten und der Körperschaftssteuer. Zudem werden Prozesse vereinfacht und Dinge abgeschafft.

Österreich liegt beim Glasfaserausbau im OECD-Schnitt weit hinten. Die Breitbandmilliarde wurde dennoch nicht erhöht. Müsste man nicht mehr Mittel zur Verfügung stellen, damit Österreich bei der Digitalisierung nicht ins Hintertreffen gerät?

Schramböck: In der Breitbandmilliarde, so wie sie konzipiert war, gab es keinen Zeitrahmen für die verbindliche Ausrollung der Technologie. Es reicht nicht, eine Milliarde zur Verfügung zu stellen, die dann aber nie bei den Haushalten ankommt. Wir brauchen das schneller und gezielter. Und das macht das Infrastrukturministerium jetzt. Bei der 5G-Ausschreibung wurde nun der Rollout mit hineingenommen. Da sind wir wieder beim Thema Bürokratie und Hürdenabbauen. Wir müssen als Staat einfach schneller und unkomplizierter werden. Also ja, Infrastruktur ist eine wichtige Voraussetzung. Ich arbeite eng mit Infrastrukturminister Hofer zusammen, um an das Ziel zu kommen.

Zuletzt haben mit den Strafzolldrohungen der USA die protektionistischen Tendenzen in der Weltwirtschaft zugenommen. Wie sollen Österreich und die EU darauf reagieren?

Schramböck: Das ist eine beunruhigende Entwicklung. Das Einzige, was hilft, ist Innovationen, Forschung und Entwicklung in Europa zu stärken. Denn warum machen die USA jetzt Schutzzölle auf Stahl und Aluminium? Weil sie nicht innoviert wurden und sich nicht weiterentwickelt haben. In Europa müssen wir uns mit unseren Betrieben nicht verstecken und schon gar nicht in Österreich, mit Unternehmen wie der voestalpine. Jetzt freue ich mich, dass es Tendenzen gibt, die Zölle nicht zu machen, und sich die Lage beruhigt. Wichtig ist es jetzt, neue Märkte zu erschließen. Wir werden dazu bald eine neue Außenhandelsstrategie vorstellen, die den Außenauftritt Österreichs optimieren soll. Und das Zweite wird ein KMU-Schwerpunkt sein. Wir müssen den mittelständischen Unternehmen, die für 90 Prozent der Exporte verantwortlich sind, stärker beim Export helfen.

Sie haben am Beginn Ihrer neuen Tätigkeit als Ministerin gesagt, dass Sie Politik erst lernen müssen. Welche Lektionen nehmen Sie nach den ersten 100 Tagen mit?

Schramböck: Nur das Gute mitzunehmen und es beizubehalten, Dinge Schritt für Schritt abzuarbeiten. Es kommt nicht darauf an, was man sagt, sondern was man tut.

Das Gespräch führte Stefan Eckerieder