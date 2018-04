Auf welchen Säulen ruht das Geschäft von Juwelier Hampl, Herr Kurz?

Josef Kurz: Der Service im Uhren- und Schmuckbereich ist von großer Bedeutung. Gerade in Zeiten des Online-Handels ist es sehr wichtig, Service vor Ort zu bieten. Das macht Juwelier Hampl schon seit 1884. Wir wechseln beispielsweise Uhrbänder sowie Batterien und tauschen Gläser. Auch bei Schmuck kann alles in unserer Werkstätte, in der zwei Goldschmiede arbeiten, repariert werden. Auf diesen Service-dienstleistungen baut alles auf. Und dann ist da natürlich der Verkauf. Wir bieten Qualitätsware ab 19 Euro bis zu mehreren hunderttausend Euro an. Man bekommt bei uns alles.

Warum ist diese enorme Bandbreite so wichtig?

Kurz: Ich will, dass auch die Jugend bei uns einkauft, sie kann sich noch nicht so teure Dinge leisten. Doch die Jungen sind die Kunden von morgen. Vielleicht wird dann der Verlobungs- und der Trauring auch bei uns gekauft. Wichtig ist ebenso, dass man im Schmuckbereich ein breites Sortiment an Marken anbieten kann. Das Markenbewusstsein steigt. Gerade Marken können es sich leisten, viel Geld für Werbung auszugeben – und davon profitieren auch wir als Juwelier.

Welchen Stellenwert haben Marken im Uhrenbereich?

Kurz: Noch mehr als beim Schmuck zählt hier die Marke. Es gibt die Mode-Uhr, die passend zur Kleidung gekauft wird, und den klassischen Bereich: eine Uhr mit Automatik- oder Handaufzug. Seit eineinhalb Jahren erleben wir einen Boom von Smart-Watches. In Italien oder den USA ist es z. B. trendig, am linken Handgelenk eine mechanische Uhr zu tragen und am rechten eine Smart-Watch. Hersteller rechnen damit, dass in bis zu 10 Jahren in jeder Uhr ein Chip eingebaut ist.

Wie beurteilen Sie die Juwelierbranche in Innsbruck? Kurz: Es ist sehr schwierig geworden. Kollegen aus dem Ausland, beispielsweise Russland und Italien, fassen auf dem Innsbrucker Markt Fuß. Hinzu kommt eine immer größer werdende Zahl an kleineren Geschäften. Es gibt jetzt mehr Juweliere in der Stadt als 2010, als ich das Geschäft übernommen habe.

Worauf führen Sie das zurück?

Kurz: Viele glauben, dass Innsbruck ein sehr guter Boden für Juweliere ist, da viele Touristen in der Stadt sind – ähnlich wie in Wien oder Salzburg. Manche meinen, in Innsbruck wird man reich, nur das stimmt so nicht. Der Stamm- und Hauptkunde ist noch immer der Einheimische, sein Vertrauen muss gewonnen werden. Das Geschäft mit Touristen ist die Butter auf dem Brot.

Wie sehen Sie die Konkurrenz durch den Online-Handel?

Kurz: Hochpreisige Uhrenmarken werden häufig über das Internet gekauft, da dort der Kunde sofort die Preise vergleichen kann. Günstige Schmuckmarken werden ebenso immer mehr online erworben. Ein Händler vor Ort kann nicht alles immer lagernd haben, davon profitiert der Online-Handel. Im vergangenen Jahr war der Umsatz in der Branche stark rückläufig, der Online-Handel verzeichnete hingegen ein großes Plus. Einige Bekannte von mir haben im vergangenen Dezember ein Umsatzminus zwischen 20 und 40 Prozent hinnehmen müssen. Wir hatten sehr viel Glück, da wir breit aufgestellt sind. Wir haben ein Umsatzplus eingefahren.

Das Gespräch führte Frank Tschoner