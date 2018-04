Von Serdar Sahin aus Peking

Peking – Straßen, geschmückt mit österreichischen und chinesischen Fähnchen. Ein Großaufgebot an Sicherheits­personal, das für freie Fahrt sorgt. Ein Empfang mit allen militärischen Ehren und jubelnde Kinder. Für Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der gerade mit Gattin Doris Schmidauer sowie ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz und vier weiteren Regierungsmitgliedern zu einem Staatsbesuch in China weilt, hat das Land damit große Wertschätzung gegenüber Österreich vermittelt. „Ich hoffe, dass das auch umgekehrt der Fall war“, sagte Van der Bellen nach einem Gespräch mit dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping. Zuvor war die Delegation mit Regierungschef Li Keqiang zusammengetroffen.

Im Zentrum der Visite standen nicht nur eine gemütliche Sightseeing-Tour ohne Warteschlangen, sondern Wirtschaftsfragen. Angereist waren deshalb auch über 200 Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur, die ein Stück vom chinesischen Kuchen haben wollen. Ein Rekord: Es handelt sich damit um den größten Staatsbesuch in der Geschichte Österreichs. Gastgeber Xi war dementsprechend erfreut darüber. So eine große Delegation aus Österreich habe es noch nie gegeben. „Das ist ein Zeichen – ein Zeichen, wie wichtig der Besuch ist.“ Kanzler Kurz befand: „Unser massives Interesse an einer stärkeren Kooperation wurde von China erwidert.“ Das Land weist seit Jahrzehnten enorme Wachstumsraten auf, von denen die Europäer nur träumen können. Allerdings hat das Reich der Mitte viel Aufholbedarf.

Freilich sind nicht erst seit gestern heimische Firmen in China tätig. So galt der Besuch in erster Linie dem Ziel, die wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen auszubauen. Die Politik soll dabei als Türöffner fungieren. Das Handelsvolumen zwischen den beiden Ländern beläuft sich auf 12 Milliarden Euro. Das gilt es zu steigern. So wurden gestern 30 Abkommen im Wert von 1,5 Milliarden Euro unterzeichnet. Darunter eine Absichtserklärung, die „Seidenstraßeninitiative“ auf Basis bestehender bilateraler Vereinbarungen fortzusetzen. Dazu soll der Ausbau der nötigen Bahnverbindungen „diskutiert“ werden.

Auch Tiroler Firmen buhlten mit – und das mit Erfolg. Das Reuttener Eis- und Solartechnik-Unternehmen AST etwa hat zwei Aufträge für den Bau von Eissportanlagen an Land gezogen. Berglandmilch, der Mutterkonzern von Tirol Milch und Lattella, baut sein Sortiment in China weiter aus. Das Land ist nach Afrika der zweitwichtigste Exportmarkt. Seit 2014 wird Tirol Milch und seit dem Vorjahr Lattella Joghurt nach China verkauft. Bald sollen weitere Produkte folgen. Dazu wurden gestern mehrere Verträge mit chinesischen Partnern besiegelt, verrät Belma Buljubasic von Berglandmilch. Um Bio-Produkte dürfte es sich nicht handeln. Das sei derzeit kein Trend in China, sagt sie. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) zeigt sich erfreut über die Deals. „Man sieht, dass unsere Produkte und Dienstleistungen im Ausland gefragt sind.“ Für Parteifreundin und Nachhaltigkeitsministerin Elisabeth Köstinger ist China für die Milchwirtschaft ein wichtiger Markt. Auch die Obstbauern hätten seit Jahren Interesse daran, dorthin zu liefern. „Beim Schweinefleisch ist uns der Durchbruch gelungen. Fünf Betriebe dürfen künftig Schweinefleisch nach China liefern“, so Köstinger.

Übrigens: Xis Frau Peng Liyuan bekam unter anderem eine Rose der Firma Swarovski geschenkt. Der Präsident selbst wurde mit einem Teeservice von Augarten bedacht. Dazu bekam er eine Skijacke der Firma Sportalm und Alpinski (Fischer) geschenkt. Nicht ohne Hintergedanken: Peking trägt 2022 die Olympischen Winterspiele aus und Österreichs Wintersport-Industrie reibt sich die Hände. Auch Schramböck sieht Potenzial: „Unsere Tiroler Firmen haben großes Know-how auf diesem Gebiet.“