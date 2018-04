Von Max Strozzi

Wattens – Blickt man auf die Zahl der Neuzulassungen, fristen Elektroautos ein Nischendasein, im Vorjahr wurden in Österreich nur 5433 Stück verkauft. Dabei wären viele Tiroler durchaus bereit, sich ein Elektroauto anzuschaffen, geht aus einer IMAD-Umfrage im Auftrag des Tiroler Verkehrskonzerns Swarco mit Sitz in Wattens hervor. Laut Swarco ist die Umfrage repräsentativ und die erste, in der die Befindlichkeit der Tiroler zu dem Thema abgefragt wurde.

Demnach hält es knapp jeder fünfte Tiroler (21 %) für „sehr wahrscheinlich“ oder „wahrscheinlich“, dass er sich in den nächsten fünf Jahren ein E-Auto zulegen wird: Je jünger die Befragten, desto eher neigen sie zum E-Auto. Ein Viertel der Tiroler werde sich in den nächsten fünf Jahren kein E-Auto zulegen. Der häufigste Grund, warum sich Tiroler ein Elektroauto anschaffen wollen, besteht im Umweltschutz (67 %), gefolgt von erwarteten Kostenvorteilen (50 %) und Lärmschutz (13 %). Gegen den Kauf sprechen der Preis (35 %) und eine geringe Reichweite (23 %). Ein Drittel hat generell nicht vor, demnächst ein Auto zu kaufen.

Wolfgang Mair, Experte für E-Mobilität bei Swarco, zeigt sich vom Ergebnis positiv überrascht: „Ich hatte eine niedrigere Bereitschaft erwartet und orte ein großes Potenzial.“ Für fast die Hälfte der Tiroler ist laut Umfrage der Pkw das Hauptverkehrsmittel (47 %), gefolgt von Bus bzw. Straßenbahn (20 %), Fahrrad (14 %), Zu-Fuß-Gehen (12 %), ÖBB (7 %) und Motorrad (1 %).

Die Swarco-Gruppe ist weltweit vor allem für ihre Verkehrssysteme bekannt, etwa für die reflektierenden Glasperlen zur Straßenmarkierung. Inzwischen mischt das Tiroler Unternehmen in Europa auch in der Elektro-Mobilität mit, bietet nach eigenen Angaben als Komplettanbieter E-Ladesäulen samt Service und Management bis hin zur Abrechnung an. Europaweit habe Swarco 8000 Ladepunkte aufgestellt, in England seien die Tiroler Marktführer mit einigen tausend Ladepunkten, etwa an Flughäfen. Für Hyundai betreibe man ein Ladenetz. „In Österreich entwickelt sich der Markt aber erst“, so Mair.

Er ist überzeugt, dass E-Autos in den kommenden Jahren günstiger und damit einer breiteren Bevölkerungsschicht zugänglich werden. „Derzeit sind die E-Autos im Verhältnis viel zu teuer. Sobald sich aber China mit dem europäischen Markt beschäftigt und die entsprechenden Kapazitäten hat, werden die Preise purzeln“, glaubt Mair. In den nächsten fünf Jahren werde diese Entwicklung „mit Sicherheit“ losgehen. Europäische Hersteller werben mit satten Rabatten für neue Dieselautos. Hat das E-Auto dadurch überhaupt eine Chance? „Europäische Autokonzerne bremsen extrem, bei manchen Autohändlern besteht teils geringes Interesse, E-Autos zu verkaufen“, schildert Mair. Er vermutet dahinter etwa, dass Autokonzerne um Leistungen wie Reparaturen bangen. Außerdem hätten sie viel in den Diesel investiert „und müssen erst die Entwicklungskosten wieder reinspielen“.