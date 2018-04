Von Agnes Dorn

Haiming – Das Bio-Siegel für landwirtschaftliche Produkte ist nicht jedermanns Sache, bedeutet es doch mindestens den doppelten Aufwand an Arbeit. „Es gibt auch in Tirol mehrere Winzer, die Richtung Bio gehen. Gerade die Hobby-Winzer sind oft nur amtlich nicht biologisch“, erklärt dazu der Obmann des Tiroler Weinbauverbandes, Peter Zoller. Für das Zertifikat sind besonders strenge Richtlinien einzuhalten, die bei regelmäßigen Kontrollen überprüft werden. Für das Ehepaar Troger war der Weg zum Biobetrieb kein einfacher, mussten sie doch als Quereinsteiger erst durch Schulungen und Kurse alles über Weinanbau, Schädlinge, Krankheiten und Pflanzenschutz lernen.

Als Bio-Winzer gilt es dabei andere Dinge zu beachten als in der konventionellen Landwirtschaft: So schneiden Andrea und Gernot Troger ihre Reben mittels des speziellen Lyra-Schnitts, der die Pflanzen besser vor echtem und falschem Mehltau bewahren soll, oder bringen zwischen den Weinstockreihen eigene Kräutermischungen aus, die den Nützlingen eine Heimat bieten sollen, um so die Reben vor Schädlingen zu bewahren. „Glyphosat haben wir nicht einmal genommen, als wir noch konventionell gearbeitet haben. Die Logik schreibt es ja schon vor: Multi ist besser als Mono“, zeigt sich Neo-Winzerin Andrea Troger überzeugt von der Umsetzung der biologischen Grundregeln, die zum Beispiel den Stickstoffhaushalt über die Bepflanzung der Gassenbegrünung regelt.

Im biologischen Weinbau müsse man viel öfter Kupfer spritzen, sieht Zoller indes auch Nachteile zum konventionellen Anbau. Doch auch hier legt das Ehepaar Troger größtmögliches Augenmerk auf das richtige Maß: „Kupfer darf man eigentlich bis 30 Tag­e vor der Ernte ausbringen, wir halten uns aber an die 64 Tage“, erklärt Gernot Troger. Seit dem Jahr 2013 bauen die beiden Haiminger Nebenerwerbslandwirte nun schon Wein an und hoffen nach Jahren des Ernteausfalls durch Frost, Schädlinge und einem Zuviel an Regen, dass sie heuer von ihren inzwischen 5300 Reben rund 900 Kilogramm Trauben ernten können.

Derzeit verkaufen sie ihr­e Produkte, zu denen außer dem Wein auch Marmeladen, Edelbrände, Fruchtweine und Honig gehören, auf den unterschiedlichsten Märkten von Imst über Haiming bis Seefeld und Telfs. Für die Zukunft ist auch der Verkauf an der eigenen Buschenschank geplant: In einem Jahr soll die Kellerei nämlich an den neuen Hof übersiedeln, wo dann der Bio-Wein der Sorten Chardonnay, Grauburgunder, Blauburgunder, Gewürztraminer, Cabernet France und Merlot sowie der Piwi-Sorten Rathay, Solaris und Johanniter aus dem Hause Troger gemütlich bei selbst gebackenem Brot und selbst geräuchertem Speck verkostet werden kann.