Peking – Die Zahl der Gästeankünfte aus China stieg 2017 auf knapp 900.000 an, jene der Nächtigungen auf 1,27 Millionen. Tirol und Wien sind jeweils mit einem Drittel der Nächtigungen die beliebtesten Ziele. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) will Österreich attraktiver für chinesische Winterurlauber machen.

Die Chinesen scheinen nicht im Gleichgewicht zu sein, was ihr Reiseverhalten in Österreich angeht ...

Elisabeth Köstinger: 70 Prozent der chinesischen Urlaubern kommen im Sommer und 30 Prozent im Winter nach Österreich. Wir wollen das Verhältnis etwas ausbalancieren und fokussieren nun speziell auf Wintertourismus. Dazu nützen wir auch die Olympischen Spiele 2022 in Peking, um für unsere Wintersportdestinationen zu werben.

Die Chinesen scheinen eher keine Wintersport-Enthusiasten zu sein, wenn man sich das Verhältnis anschaut. Wie wollen Sie sie überzeugen?

Köstinger: Der Sommertourismus ist für die Chinesen vor allem wegen der Kultur und der Städte so interessant. Die lieben Hallstatt, Salzburg oder Wien. Sie haben auch selbst einige chinesische Wintersport-Destinationen im Inland, wo sie ihren Urlaub verbringen können. Wir wollen nun stärker auf die Kombination mit österreichischer Kultur, Kulinarik und Zusatzangeboten setzen. Das heißt, die wenigsten Chinesen können Ski fahren. Wir sagen, wir haben die besten Skifahrer der Welt – lernt von den Österreichern Ski fahren. Da geht es also um Ausbildung mit Skischulen und dergleichen. Ich habe Bejing TV und China Daily zum Thema Wintersport ein Interview gegeben, wo ich genau das bewerbe. Die Resonanz war sehr gut. Überhaupt sind wir mit der Österreich Werbung in China aktiv.

Reicht das, um die Chinesen vom Winterurlaub hierzulande zu überzeugen?

Köstinger: Ja, und dazu kommt noch, dass die Chinesen sehr auf unsere Skimarken stehen. Ausrüstung ist für sie etwas ganz Attraktives. Das versuchen wir einfließen zu lassen in unsere Werbestrategie.

Gibt es chinesische Investoren, die in heimischen Skigebieten einsteigen wollen?

Köstinger: Das war hier kein Thema. Daran haben wir auch weniger Interesse. Ich bin eine große Verfechterin davon, dass alles in österreichischer Hand bleiben soll, was nur irgendwie geht.

Gilt das auch für Skihersteller?

Köstinger: Wir versuchen eher hier Produktionsstätten zu bauen, um den Markt bedienen zu können. Beispielsweise hat die Firma Fischer ein großes Werk in der Ukraine gebaut, und wäre sehr interessiert daran, am chinesischen Markt Fuß zu fassen. Es gibt auch sehr viele österreichische Unternehmen, die Infrastruktur für Skigebiete bauen.

Das Gespräch führte Serdar Sahin