Von Helmut Wenzel

Prutz, Ovella – Österreichs derzeit größte Kraftwerksbaustelle bleibt mit Hürden gepflastert. Bei der Spatenstichfeier am 14. November 2014 erklärten die Redner, das GKI werde 2018 ans Netz gehen. Gestern Dienstag sagte Geschäftsführer Johann Herdina vorsichtig optimistisch: „Die Inbetriebnahme wird bis Ende 2020 angestrebt.“ Möglicherweise müsse der Kostenrahmen von 534,5 Mio. Euro erhöht werden.

Zumindest beim Baulos Prutz können die Bauarbeiter und Techniker den Sekt kühlen: Die Arbeiten im Krafthaus gehen in die Endphase. In der Riesenhalle, wo mit den beiden Turbinen und Generatoren das Herzstück der Stromproduktion bereits installiert ist, werden Böden und Fliesen verlegt. Vorerst müssen Turbinen und Generatoren allerdings konserviert werden. Bis das Wasser aus dem Triebwasserstollen und Wasserschloss die Maschinen in Bewegung setzt.

Stichwort Stollen: Die beiden Riesenbohrer, welche die 21,4 Kilometer lange Röhre von Ovella (Engadin) bis Prutz freilegen, sind derzeit abermals außer Betrieb. „Die Geologie macht uns zu schaffen“, erläutert der Geologe Harald Zauner. „Die Bohrmaschinen werden in den Störzonen eingeklemmt. Es dauert sechs bis sieben Wochen, bis sie wieder einsatzbereit sind.“

Teilweise habe man die schwierige Geologie zwar erwartet, einiges sei jedoch nicht vorhersehbar. „Ein konventioneller Sprengvortrieb würde trotzdem länger dauern“, zeigte Zauner auf.

Noch im April würden die beiden Riesenbohrer den Vortrieb wieder aufnehmen, sagte Herdina. Rund neun Kilometer des Stollens, etwa 42 Prozent, konnten bisher freigelegt werden.

Die Baustelle in Ovella, wo die Wehranlage bzw. Wasserfassung entsteht, ist seit Ende Jänner verwaist. Eine große Lawine unterhalb der Baustelle hatte den Inn gestaut, das Gelände wurde geflutet. „Ab 2. Mai arbeiten wir dort weiter“, schilderte Herdina. „Wobei wir vier Monate Zeitverlust in Kauf nehmen müssen. Eigentlich wollten wir den Inn im Frühjahr bei Niedrigwasser umleiten. Das ist jetzt allerdings erst im September möglich.“ Die Uferbefestigung und die Anhebung der Engadiner Straße im Bereich des Stauraumes hingegen seien abgeschlossen.

Wie berichtet, soll das GKI sauberen Strom im Volumen von mehr als 400 Gigawattstunden (GWh) produzieren und damit 90.000 Haushalte versorgen. „Trotz der Mehrkosten bleibt das Kraftwerk rentabel“, hob Herdina hervor. „Wir brauchen es, um Tirol bzw. die Region mit Grundlast zu versorgen.“