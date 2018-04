Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Am 23. Juni wird in der Schwazer Innenstadt wieder gesägt, genäht, gebastelt, gebaut, getüftelt und erforscht. Denn es steht das zweite Karriere Open Air an. Unter dem Motto „Informieren – Staunen – Spielen – Ausprobieren“ können die verschiedensten Berufe erkundet werden. Über 60 heimische Betriebe aus dem Bezirk stellen ihre Jobangebote und Ausbildungsmöglichkeiten vor.

„Jedes Jahr suchen Lehrlinge nach einer passenden Ausbildung. Aber auch Arbeitssuchende und Weiterbildungsinteressierte sind offen für neue Chancen“, sagt AMS-Geschäftsstellenleiterin Andrea Schneider. Genau diese Leute können laut ihr beim Karriere Open Air fündig werden. Auf der anderen Seite können sich die Betriebe des Bezirks präsentieren. „Es ist aber mehr als nur das, es ist ein Fest für die ganze Familie mit tollem Rahmenprogramm“, sagt Schneider. Die Palette reicht von Spielestationen, Vorträgen, einem Live-Radio-Studio bis hin zu Infos der Betriebe oder Gewinnspielen.

Wie wichtig es ist, neue Fachkräfte auszubilden, unterstreicht Thomas Themessl von der Firma Rieder. „Das brauchen wir in der Region“, sagt er und ruft auf, dass sich noch mehr Firmen Tirols größter regionaler Karrieremesse unter freiem Himmel anschließen. Der Andrang vor zwei Jahren sei bei der Zillertaler Firma groß gewesen. „Daher sind wir heuer wieder dabei und die Besucher können bei der Bauolympiade unser Jobangebot selbst erleben“, sagt Themessl. „Achtung, fertig, feuer, los!“, heißt es dann beim Stand der Firma Rieder, wo in Rekordzeit eine Rennstrecke mit Fensterbau, Zimmerei oder Ziegelworkshop absolviert wird.

Auch die Firma GE Jenbacher ist wieder mit an Bord. „Für uns ist das die perfekte Gelegenheit, in den Austausch zu gehen und zu zeigen, was bei uns so passiert“, sagt Borin­a Jelisavac. Sie spricht von „aktuell stetig wachsenden Aufträgen“ und dass man die Mitarbeiterzahl erhöhen möchte. „Um uns zu präsentieren, bringen wir einen Roboter mit, der Cocktails verteilen wird und von unseren Lehrlingen programmiert wurde“, sagt Jelisavac.

Fleißig beim Basteln, Drehen und Schneiden fürs Karriere Open Air sind auch die Schüler der Polytechnischen Schule in Schwaz. Sie nehmen nämlich am Video-Wettbewerb teil und zeigen, wie sie aus einer Kaugummidose einen Elektromotor für ein Fahrrad gebastelt haben. So versuchen die Veranstalter, vermehrt Jugendliche anzulocken. Denn manche Besucher kritisierten beim ersten Karriere Open Air, dass mehr Erwachsene als Jugendliche dabei waren.

Für BM Hans Lintner sind die Eltern dennoch das wichtigste Publikum, „da sie maßgeblich die Ausbildung ihrer Kinder mitentscheiden“. Zudem fordert er, dass der Abschluss einer Lehre dem einer Fachmatura gleichgesetzt wird. „Jemand, der eine Lehre abschließt, muss mit einem Maturanten auf Augenhöhe sein und in seinem Fachgebiet weiterstudieren dürfen. Dafür müssen sich Kammern einsetzen“, sagt Lintner.