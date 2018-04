Von Max Strozzi

Oetz – Die vom Land genehmigte Umwidmung von fast 6000 Quadratmetern Wohngebiet in Oetz zugunsten eines Projekts für Immobilienanleger sorgt weiter für Aufruhr. Nach der Liste Fritz hagelt es auch von der Tiroler SPÖ Kritik an der Widmungspolitik des Landes. Wie berichtet, wird auf ehemaligem Wohngebiet in Oetz ein so genanntes Investorenmodell errichtet: Dabei werden 55 Wohnungen (mit mehr als 250 Betten) gebaut und an Anleger verkauft, die ihre Wohnungen einem Hotelbetreiber zur Vermietung an Touristen zur Verfügung stellen müssen. Kritiker mahnen vor versteckten Freizeitwohnsitzen, Hoteliers vor Wettbewerbsverzerrung.

Das Beispiel Oetz zeige, dass „die ÖVP-dominierten Gemeinden mit freundlicher Unterstützung des zuständigen Landesrates Tratter viel vom leistbaren Wohnen erzählen, am Ende des Tages aber Klien­telpolitik betreiben, sobald es um Umwidmungen für Anleger und Spekulanten geht“, kritisiert Tirols SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik. Zivilrechtlichen Vereinbarungen (zwischen Gemeinde und Anlegern, Anm.) hinsichtlich möglicher Freizeitwohnsitze könne sie wenig abgewinnen. Eine TT-Anfrage zur Umwidmung ließ Tratter unbeantwortet.

Der Oetzer Grundeigentümer Peter Grüner verteidigt das Anlegerprojekt auf ehemaligem Wohngebiet. Grüner ist auch Chef jener Firma, die das Projekt für eine Schweizer Investment-Gesellschaft baut, und schildert, wie es dazu kam. Einen Teil des Anwesens habe er mit seiner Ex-Gattin vor 15 Jahren von der Raiffeisen Bau erworben, die für ein Wohnprojekt keine Interessenten gefunden habe. Im Zuge seiner Scheidung seien diese Grundstücke in die Grüner Privatstiftung übergegangen. „Dadurch wurde eine gesetzliche Bebauungspflicht bis 2020 ausgelöst“, sagt Grüner. An einem angedachten Wohnbauprojekt hätten einige Gemeindevertreter aber „kein Interesse gezeigt“, meint Grüner. Nun sei er zwar an dem Investorenmodell interessiert: „Ohne Bebauungspflicht hätte ich es aber nicht gemacht.“

Er sieht das Investorenprojekt mit 250 Gästebetten auch als Beitrag für eine angepeilte Skigebietsfusion Oetz/Kühtai. Damit sich eine Fusion rentiert, benötige die Region nämlich zusätzlich rund 1000 Gästebetten. Grüner: „Einige Betten müssen noch in Kühtai dazukommen, damit sich ein Zusammenschluss rechnet.“

Wer eine Investorenwohnung kauft, sei verpflichtet, sie dem Hotelbetreiber zur Vermietung zur Verfügung zu stellen. Dies sei in Grundbuch sowie mit einer Bankgarantie von 30.000 Euro je Wohnung sichergestellt. Will der Eigentümer in seiner Wohnung nächtigen, müsse er sechs Monate davor über das Hotelsystem buchen. Eine Höchstgrenze an Buchungstagen gebe es für Eigentümer nicht. Schließlich sei es gesetzlich geregelt, an wechselnde Gäste zu vermieten.

NEOS-Clubchef Dominik Oberhofer verteidigt die Umwidmung durch das Land sowie die umstrittenen Investorenmodele. Schließlich fließe durch Anleger Geld ins Land und würden Jobs geschaffen, meint er. „Wenn man gegen Investorenmodelle hetzt, muss man gegen weite Teile des Tourismus sein“, meint Oberhofer. Zur Verknappung von Wohnraum komme es, wenn Baugrund fehlt. Die Situation in Oetz sei aber anders.