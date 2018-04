Axams – 2050 will Tirol energieautonom sein. Damit diese Vision nicht nur ein Projekt bleibt, schnürt der Landesenergieversorger Tiwag wieder ein millionenschweres Paket zum Energiesparen. 4,6 Millionen sollen heuer investiert werden. Mit dem Energieeffizienzpaket soll ein konkreter Beitrag zur effizienten und nachhaltigen Energieverwendung in Tirol sichergestellt werden, erklärt Tiwag-Vorstandsdirektor Thomas Gasser. Schwerpunkte sind der Ausbau der Elektromobilität und die neue Wärmepumpenförderung. Damit Energiesparen auch bei der Bevölkerung ankommt, gibt es „Bewusstseinsbildung“ an den Tiroler Schulen.

Zudem plant die Tiwag bis Ende 2018, die Anzahl der mit sauberem Ökostrom versorgten, öffentlich zugänglichen Stromtankstellen auf über 70 Standorte in ganz Tirol weiter auszubauen. Nach der ersten Schnellladestation in Jochberg sollen heuer zwei weitere in Niederndorf sowie im Bereich des Reschenpasses folgen. Insgesamt wurden seit 2014 über eine Million Euro in den Ausbau des Ladenetzes investiert und dabei über 55 Ladesysteme gefördert und errichtet.

Auch der Ausbau der Wärmepumpentechnologie soll forciert werden. Die Tiwag unterstützt daher die Neuanschaffung einer Wärmepumpe mit einer Energiegutschrift in der Höhe von 3000 kWh – das entspricht dem Jahresenergiebedarf einer Wärmepumpe im Einfamilienhaus. Und die Tigas fördert mit 1500 Euro Kesseleffizienzprämie wieder die Umstellung der Heizungsanlage auf Erdgas. Zudem stellt die Tiwag rund eine Million Euro für die Förderung neuer sowie bestehender Photovoltaik- und Speicheranlagen bereit. (ver)