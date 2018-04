Niederwieser Obst – Gemüse ist Ende März 100 Jahre alt geworden, wie hat alles begonnen?

Bruno Niederwieser: Unser Familienbetrieb wurde von meiner Oma Therese 1918 als Marktstand gegründet. 1945 übersiedelte meine Mutter Frieda Niederwieser dann bereits in das heutige Geschäft in der Museumstraße. Mein Bruder Mario und ich sind in dem Laden aufgewachsen, haben die Hausaufgaben dort gemacht und sind mit unserem Vater zum Einkauf auf den Markt gefahren. So entwickelte sich schon in unserer Kindheit die Liebe zum Handel.

Wann sind Sie dann ins Geschäft eingestiegen?

Bruno Niederwieser: Das war 1961, als mein Vater starb und ich gerade einmal 20 Jahre alt war. Ich hatte maturiert und eigentlich vor zu studieren, habe dann aber mit meinem Bruder, der eine Lehre im Geschäft absolviert hatte, das Familienunternehmen übernommen.

Wie hat sich dann das Ganze entwickelt?

Patricia Niederwieser: Egal ob Ur-Uroma, Uroma oder Oma – alle waren sehr geschäftstüchtig und führten den Betrieb mit Passion. Meine Oma Frieda hat damals bereits das erste Convenience-Packerl entwickelt. Das „Gemüsesuppen-Packerl“ ist auch heute noch ein Bestseller, ebenso wie das Studentenfutter nach ihrem Original-Rezept. Im Besonderen haben wir es jedoch meinem Vater zu verdanken, dass wir heute sind, wo wir sind.

Seit 2009 leiten Sie das Geschäft.

Patricia Niederwieser: Ja, mein Bruder Claudio und ich verfolgen den Weg unserer Familie konsequent weiter. So haben wir vor etwa zehn Jahren erkannt, dass der Trend verstärkt dahingeht, nicht mehr selbst zu kochen. Um sich dennoch gesund zu ernähren, mussten hochwertige Fertiggerichte angeboten werden, wovon man damals noch weit entfernt war. Wir konnten die Marktlücke erfolgreich aufgreifen und bis heute weiterentwickeln.

Die Konkurrenz durch die Supermärkte ist größer geworden. Wie hat das die Branche verändert?

Patricia Niederwieser: Wir sind das älteste Einzelhandelsgeschäft für Obst und Gemüse in Tirol. Als mein Vater angefangen hat, gab es 25 reine Obst- und Gemüsegeschäfte in Innsbruck, heute sind es noch etwa 10, aber das entspricht der allgemeinen Entwicklung.

Und wie geht man mit der Konkurrenz der Lebensmittelketten um?

Patricia Niederwieser: Man kann der Konkurrenz durchaus auch Positives abgewinnen.

Bruno Niederwieser: Ja, sie animiert Kunden, Obst und Gemüse zu essen. Dann entdeckt der Kunde, dass es beispielsweise bei Äpfeln große Unterschiede gibt: Wir führen acht Sorten, diese Vielfalt ist für einen Supermarkt eine große Herausforderung. Zudem punkten wir mit einer individuellen Kundenbetreuung, die von einer detaillierten Produktberatung bis hin zu Verwendungstipps reicht.

Patricia Niederwieser: Entsprechend unserem Credo „Weltweit das Beste, von so nah wie möglich“ wollen wir für unsere Kunden den besten Apfel. Das unterscheidet uns in unserer Nische von einem Supermarkt. Wer sich richtig positioniert, muss keine Zukunftsängste haben. Da wir seit 100 Jahren enge Kooperationen mit unseren Obst- und Gemüsebauern pflegen, können wir Kundenwünsche direkt weitergeben und erlauben uns in Zusammenarbeit mit unseren Bauern auch das ein oder andere fortschrittliche Experiment, wie beispielsweise die Tiroler Artischocke.