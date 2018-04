Warum tut sich der Einzelhandel zum Teil so schwer, online erfolgreich zu sein? Elmar Frischmann: Einen Online-Shop zu installieren, ist heute nicht mehr schwer. Was allerdings viele nicht beachten, ist, dass ich nach der Installation unter Umständen noch einmal das Drei- bis Fünffache an Geld brauche, bis sich das Rad wirklich zu drehen beginnt. Und dann muss ich mir klar sein, dass ich in eine große Welt eintauche, in der es nicht mehr klassisch um „Lage, Lage, Lage“ geht. Im Online-Handel bin ich im großen „Universum“ Internet zuerst einmal nur ein winziges Raumschiff.

Und wie mache ich mich in diesem „Universum“ bemerkbar?

Frischmann: Zuerst einmal muss ich mir darüber im Klaren sein, wen ich mit meinem Angebot wie ansprechen will. Ich muss also die richtige Sprache finden. Dann geht es darum, die verschiedenen Kanäle wie Facebook, Amazon bzw. diverse andere Plattformen zu bedienen, über die ich meine potenziellen Kunden erreichen kann. Grundsätzlich gilt, es ist müßig, über die Notwendigkeit der digitalen Welt zu diskutieren. Die digitale Welt ist schon da. Ob man will oder nicht.

Es gibt inzwischen viele regionale Online-Plattformen. Nur diese scheinen nicht wirklich zu funktionieren. Frischmann: Viele dieser Plattformen haben strukturelle Fehler. Hier gibt es welche, die wollen grundsätzlich Werbung generieren oder sie wollen eigentlich an der Logistik dahinter verdienen, wie die Post mit ihrer Plattform. Das hat aber nichts mit einem „virtuellen“ Kaufhaus zu tun. Ein weiterer Fehler ist der Versuch, über den Preis zu arbeiten. Das funktioniert definitiv nicht. Speziell in Österreich bzw. Tirol werden wir mit unserem KMU-Schwerpunkt in der Frage des Preises immer ein Problem haben. Die Grundlage, um Erfolg zu haben, sind Werte.

Das klingt jetzt aber ein wenig altmodisch. Frischmann: Im Gegenteil, wir leben eigentlich in einer Welt der Orientierungslosigkeit. Wir sind sozusagen auf der Spitze der Maslowschen Bedürfnispyramide angekommen. Und damit geht es um Fragen wie, was bin ich, was will ich sein. Und die Menschen wollen auch Bestätigung, dass sie richtigliegen.

Wie gehen Sie mit dem leidigen Thema Retouren um?

Frischmann: Wir sagen nicht „schrei vor Glück und schick’s zurück“. Grundsätzlich ist bei uns nichts versandkostenfrei. Auch der Rückversand ist bei uns nicht gratis. Wir kommunizieren das auch offensiv. Dazu gibt es auf unserer Homepage auch ein kurzes Video. Wir sagen, bitte lieber Kunde überlege zweimal, bevor du bei uns bestellst. Denn zuerst heißt Transport auch immer Umweltbelastung. Und zum anderen kostet auch die Logistik, die hinter der Abwicklung steht, Geld. Ganz besonders, weil man hier auch gute Leute braucht, die dementsprechend gut bezahlt werden sollen. Und damit spreche ich auch diejenigen an, die diese Wertschätzung haben. Es geht also darum, die Werte, die wir vermitteln wollen, in allen Bereichen zu leben. Und der Erfolg gibt uns Recht. Wir hatten 2017 eine Rücklaufquote von nur zwei Prozent.

Es gibt inzwischen einige neue gesetzliche Bestimmungen. Wie bewerten Sie die generelle Situation? Frischmann: Wir sind auf Amazon gegangen und haben ein und dasselbe Produkt nachgefragt. Beim deutschen Händler war klar, alles nur über Rechnung. Beim chinesischen Händler – und das wurde auch so kommuniziert – hieß es, ich könne keine Rechnung ausstellen. Hier ist die Politik gefragt. Aber wenn es gelingt, eine rechtliche bzw. steuerliche Gleichstellung zu erreichen, dann sehe ich gute Chancen für den vor allem produzierenden KMU-Bereich.

Das Interview führte Hugo Müllner