Wien, Kufstein – Die Ermittlungen rund um den mutmaßlichen Bitcoin-Betrugsfall Optioment, bei dem Tausende heimische Anleger um ihr Geld bangen, führen nun auch zu der Tiroler Firma Cointed. Wie erst jetzt bekannt wurde, gab es vor einer Woche bei dem Kufsteiner Unternehmen eine Hausdurchsuchung, die von einem Ermittlerteam des Landeskriminalamtes Wien durchgeführt wurde. „Es gibt Hinweise, dass sich Optioment der Dienste dieser Firma als Schnittstelle für Zahlungsabwicklungen bedient hat“, bestätigte eine Sprecherin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Wien auf Anfrage der TT. Man ermittle im Fall Optioment wegen des Verdachts auf gewerbsmäßigen Betrug, Verletzung der Prospektpflicht und des Verdachts auf ein Pyramidenspiel.

Die Cointed, die ihren Hauptsitz vergangenes Jahr nach Hongkong verlegt hat, betreibt in Österreich vier Automaten, an denen Bitcoin-Besitzer sich Bargeld ziehen können. 55 weitere seien in Länder wie Norwegen, Ungarn, Spanien und Liechtenstein verkauft worden. Cointed hat weltweit sieben Niederlassungen und „schürft“ in einem Serverpark in Schweden auch eine Kryptowährung.

Ganz besonders interessieren sich die Ermittler für den Cointed-Mitgründer Christopher R. Er soll es gewesen sein, der die österreichischen Vertriebsleute von Optioment mit deren angeblichen Hintermännern Lucas M. und Alex P. zusammengeführt habe. R. selbst hat in seinem bisher einzigen Statement gegenüber dem ORF-Wirtschaftsmagazin Eco seine Rolle bestätigt, aber jede weitere Verwicklung in Optioment abgestritten. Dazu erklärte Albert Sperl, Sprecher von Cointed, gegenüber dem Standard, R. habe seit dem letzten Jahr keine Funktion mehr in der Firma und halte auch keine Anteile. Wobei sich hier die Frage stellt, warum R. im Jänner 2018 (also der Zeit, als die möglichen Betrügereien rund um die Optioment bekannt wurden) im Transparenzbericht der Cointed (dieser liegt der TT vor) bzw. in Berichten über die Tätigkeit der Firma immer noch als Firmenmitglied angeführt wurde. Sperl war bis Redaktionsschluss für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Gegenüber der Presse erklärte der Firmensprecher, dass die Hausdurchsuchung eigentlich einem ehemaligen Mitarbeiter gegolten habe. Dieser habe eine größere Geldsumme über sein Privatkonto bewegt. Dabei habe sich dann der Verdacht aufgetan, dass es sich um Firmengelder handeln könnte.

Bei dem potenziellen Pyramidenspiel Optioment, das Ende 2017 platzte, wurden bis zu 10.000 Teilnehmer aus Österreich und einigen Nachbarländern geschädigt. Wie viel Geld in das System „Optioment“ gesteckt wurde, ist aber unklar. Beteiligte sprechen von 12.000 Bitcoins, die verloren gegangen seien, die nach dem derzeitigen Kurs rund 130 Mio. Euro wert wären. (hu)