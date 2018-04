Von Stefan Eckerieder

Wien – Die neue Regierung wolle sich daran messen, wie viel sie abschafft, und nicht an dem, was man Neues schaffen kann, erklärte Wirtschafts- und Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck in der Wiener Lounge der Tiroler Tageszeitung. So stünden unter anderem die Lichtung des heimischen Förder­dschungels, Entbürokratisierung und die Senkung von Unternehmenssteuern auf der unmittelbaren Agenda der Tirolerin. Leistung müsse sich nämlich wieder lohnen, zitierte Schramböck den Wahlkampfslogan der ÖVP; dabei dürfe man aber nicht darauf vergessen, „Schwächere“ zu unterstützen.

In der Diskussion mit TT-Chefredakteur Alois Vahrner und dem ehemaligen ÖVP-Nationalratspräsidenten Andreas Khol erklärte die Wirtschaftsministerin, vor allem bei der Bildung ansetzen zu wollen, jungen Menschen etwa mit Stipendien ein Studium ermöglichen. „Bei entsprechender Leistung“, wie die Ministerin betont. Leistung müsse nämlich honoriert werden. Wer viel arbeitet und leistet, müsse auch mehr beziehen. „Ich bin nicht für das Gleichheitsprinzip.“ So sei sie auch gegen Schubladen­denken in der Frage liberale oder soziale Marktwirtschaft. Was hält die Ministerin von Frauenquoten? Die aktuelle Pflicht für Aufsichtsräte begrüße sie zwar, in Geschäftsleitungen müsse man man aber weiter freie Wahl für die Unternehmensführung haben. Es könne jedoch nicht sein, dass „Frauen für die gleiche Leistung weniger Lohn erhalten“, spielt die Ministerin auf die Gehaltsschere an.

Noch heuer „auf die Reise bringen“ will Schramböck die umstrittene Flexibilisierung der Arbeitszeit, durch die es möglich werden soll, während Stoßzeiten den Arbeitstag auf zwölf Stunden auszudehnen. Die durchschnittliche Arbeitszeit bleibe gleich, kontert die Wirtschaftsministerin Gewerkschaftskritik. „Es geht darum, Spitzen auszugleichen. Wer die Mitarbeiter nicht gut unterstützt, wird diese nicht lange haben“, plädiert Schramböck für ein Verhältnis von Arbeitnehmern und Arbeitgebern „auf Augenhöhe“, insbesondere im Angesicht des Fachkräftemangels. Dieser sei laut Schramböck die größte Herausforderung für die Wirtschaft der EU. Deshalb werde er auch ein zentrales Thema der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte sein. Österreich werde das duale Ausbildungssystem bewerben, das es so oder so ähnlich nur in wenigen Staaten Europas gibt. In Österreich wolle man indes die Lehrberufe stärken und diese deutlicher auf die Digitalisierung ausrichten, neue digitale Lehrinhalte ebenso einführen wie neue Lehrberufe schaffen. Der Meisterbrief soll zudem dem Bachelorabschluss und dem Ingenieur gleichgestellt werden.

In der außenwirtschaftlichen Ausrichtung vermisste die Wirtschaftsministerin bei ihrem Amtsantritt vor gut drei Monaten eine klare Strategie. Dies werde nun nachgeholt. Ein wichtiges Element dabei sei, neue Märkte zu erobern. In diesem Lichte sei auch die China-Reise von Teilen der Regierung zu sehen, bei der 200 Unternehmen dabei waren, für die man „als Dienstleister“ bei der Markterschließung fungiert habe.

Könne man von China etwas lernen? „Mut bei der schnell voranschreitenden technologischen Entwicklung“. Demgegenüber müsse man unter anderem kritischer beim Datenschutz sein. Positiv hob Schramböck ein Patentschutzabkommen für österreichische Unternehmen, die in China tätig sind, hervor.

Kritische Worte fand die Wirtschaftsministerin angesichts des drohenden Handelskriegs zwischen China und den USA. „Trump schätzt die Situation entweder falsch ein oder sein Handeln hat einen anderen Grund. Auf jeden Fall kann man einen Handelskrieg nicht gewinnen“, sagt Schramböck. Österreich könne in dem Streit die Rolle als Brückenbauer übernehmen.