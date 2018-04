Von Peter Nindler

Innsbruck – Beim Tunnelabschnitt „Pfons – Brenner“ kann den Vorstand der Brennerbasistunnelgesellschaft (BBT SE), Konrad Bergmeister, nichts mehr erschüttern. Mit einem Volumen von rund 966 Mio. Euro ist es das größte Baulos und dementsprechend ein Filetstück für den großen Baukonzern. Bereits im Vorjahr erfolgte die Vergabe an ein Konsortium aus Porr

Hinteregger und Partnern aus Italien wie dem Bauunternehmen Condotte. Die Porr AG war Bestbieter, die unterlegenen Konkurrenten legten jedoch Einspruch ein. Darunter die börsennotierte Porr AG.

Das Bundesverwaltungsgericht hat die Beschwerde abgewiesen, doch dann geriet die Condotte in Italien in Schieflage. Schulden von 460 Mio. Euro und Außenstände von 770 Mio. Euro machten ein Sanierungsverfahren notwendig. Zwischenzeitlich wurde der Präsident des Verwaltungsrates der Condotte, Duccio Astaldi, in Italien wegen des Verdachts auf Schmiergeldzahlungen verhaftet. Vergaberechtsexperten haben die Situation zuletzt eingehend beleuchtet, Ende März gab der Aufsichtsrat der BBT SE schließlich grünes Licht für den Zuschlag an die Porr. Wie Bergmeister gegenüber der TT bestätigt, geht es jetzt aber in die nächste Runde.

Der Hauptkonkurrent der Porr, die Strabag, will mit einem Feststellungsantrag den Zuschlag noch kippen. Als Begründung wird angeführt, dass die Condotte nicht zuverlässig sei. Damit es zu keinen Verzögerungen kommt, legte das Bundesverwaltungsgericht die mündliche Verhandlung bereits für 4. Mai fest. „Wir sind optimistisch, dass alles glattgeht“, sagt Bergmeister. Im schlimmsten Fall könnte das Gericht den Vergabevertrag aufheben. Oder die BBT SE zu einer Schadenersatzzahlung verpflichten, womit die Strabag noch ein kleines Stück vom Kuchen bekommen würde. Detail am Rande: Die Strabag hatte bereits Aufträge beim Basistunnel.

Die Porr will bereits im Frühsommer mit den Bauarbeiten starten. Heuer wird die BBT SE noch zwei Baulose ausschreiben, 2019 dürfte dann die gesamte 55 Kilometer lange Tunnelstrecke im Bau sein.