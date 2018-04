Von Peter Nindler

Innsbruck – Am Heim-Standort Wattens beschäftigt der Swarovski-Konzern 4650 Mitarbeiter. Doch der internationale Wettbewerb bei den Kristallkomponenten setzt dem Tiroler Paradeunternehmen zu. In Zusammenarbeit mit der Arbeitsmarktförderungsgesellschaft „amg tirol“ wurd­e bereits 2013 eine Unternehmensstiftung gegründet. Jetzt wird sie erneut für 100 Arbeitnehmer mit rund 1,1 Millionen Euro dotiert. 100.000 Euro davon steuert das Land bei, eine Million Euro Swarovski. Ehemalige Mitarbeiter sollen dort in einem Zeitraum von 17 Monaten ihre Qualifikationen für eine nachhaltige Wiedererlangung eines neue­n Arbeitsplatzes erweitern. „Neun von zehn Mitarbeitern haben über diese bewährte Einrichtung einen neuen Job gefunden“, verlautet Swarovs- ki in einer Stellungnahme.

Das Land begründet die Arbeitsstiftung für 100 Mitarbeiter mit einem anhaltend verschärften globalen Wettbewerb im Geschäftsbereich Swarovski Crystal Business. Notwendige Strukturanpassungen würden deshalb längerfristig zu einer Reduktion des Personalstands führen.

Swarovski spricht von einer „routinemäßigen Verlängerung“. Derzeit seien keine größeren Personalmaßnahmen in Wattens vorgesehen, „das Geschäft ist 2018 gut angelaufen. Man geht man aber weiter von einem sehr herausfordernden Umfeld aus, was immer wieder zu punktuellen Anpassungen führen kann“, heißt es gegenüber der TT. Außerdem lege man in den kommenden Jahren global einen starken Fokus auf die Wirtschaftlichkeit und es würden standortübergreifend­e Projekte zur Optimierung der internen Prozesse und Strukturen laufen.

2014 hat das Land die Arbeitsstiftung von 100 auf 200 Personen aufgestockt. Swarovski lobt die Kooperation mit dem Land: „Swarovski steht zu seiner sozialen Verantwortung und arbeitet hier sehr gut und konstruktiv mit allen Partnern zusammen.“ Rund drei Millionen Euro seien vom Unternehmen bisher in die Stiftung geflossen. Das Unternehmen verweist darauf, dass man vor fünf Jahren in enger Abstimmung mit dem Betriebsrat und dem Land Tirol eine Arbeitsstiftung gegründet habe, um im Falle von notwendigen, betriebsbedingten Anpassungen den betroffenen Mitarbeitern ein­e neue Perspektive anbieten zu können und ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen.

Die 100 Plätze für die Unternehmensstiftung dürften bereits am Dienstag von der schwarz-grünen Landesregierung beschlossen werden. Die zuständige Arbeitslandesrätin Beate Palfrader (VP) bestätigte einen entsprechenden Antrag, sie wollte der Beschlussfassung aber nicht vorgreifen.