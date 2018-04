Bonn – Bei der Deutschen Post gibt es einen Stabwechsel an der Spitze des Aufsichtsrats: Der ehemalige Münchener-Rück-Chef Nikolaus von Bomhard soll neuer Vorsitzender des Kontrollgremiums werden. Es werde erwartet, dass Bomhard mit Ablauf der Hauptversammlung an die Spitze des Kontrollgremiums gewählt werde, teilte der Konzern bei dem Aktionärstreffen heute, Dienstag, in Bonn mit.

Der bisherige Aufsichtsratschef, Wulf von Schimmelmann, scheidet aus. Er hatte den Aufsichtsrat seit 2009 geführt.

Gute Vorzeichen für solides Wachstum

Die Deutsche Post steuert dank des florierenden Online-Handels und eines boomenden Geschäfts mit Express-Sendungen auf Rekordkurs. „Die Vorzeichen für solides Wachstum sind gut“, sagte Konzernchef Frank Appel. Der Online-Handel wachse weiter, der Paketmarkt lege zu und die Post wachse schneller als das Markt. „Auch das Geschäft mit eiligen Sendungen boomt“, fügte er hinzu.

2018 wolle die Deutsche Post ihren operativen Ertrag (Ebit) auf rund 4,15 Mrd. Euro steigern. Im Jahr 2020 sollen es dann mehr als 5 Mrd. Euro sein. „Dies ist anspruchsvoll“, sagte Appel: „Aber es ist realistisch.“ Auch die Aktionäre sollen am Wachstum beteiligt werden. Die Bonner wollen für 2017 eine Dividende von 1,15 (Vorjahr: 1,05) Euro je Aktie ausschütten. (APA/Reuters)