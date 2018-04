Innsbruck – Zu einer Diskussion zum Thema „Wirtschaft im Spannungsfeld von Bürokratie und Digitalisierung“ lud am Montag die Tiroler Adler Runde, ein Zusammenschluss von 42 Tiroler Unternehmern. Als Hauptreferentin des von TT-Redakteurin Anita Heubacher moderierten Abends meinte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck: „Die Digitalisierung betrifft alle, deshalb gilt es, in den kommenden Jahren Strategie­n zu entwickeln, um mit der Weltspitze mithalten zu können.“ Als Beispiele nannte sie unter anderem den Bereich E-Government, der zum M-Government – also Behördenwege auch via App am Smartphone erledigen zu können – ausgebaut werden soll, und die Digitalisierung der rund 200 Lehrberufe in Österreich.

Ein wichtiges Ziel sei auch, dass wieder mehr Unternehmensgründungen stattfinden können. Voraussetzung dafür sei vor allem ein Zurückfahren der Bürokratie. Als Vorhaben nannte sie unter anderem die Abschaffung der Betriebsanlagengenehmigung für bestimmte Bereiche und die Einführung eines „regulatorischen Sandkastens“, einer Art regulierungsfreien Spielwiese für Gründer.

Martin Kocher, der Leiter des Instituts für Höhere Studien in Wien, beleuchtete die Digitalisierung aus wissenschaftlicher Sicht. „Die Digitalisierung sollte als Chance betrachtet werden, wobei man Sicherheit für diejenigen schaffen muss, die möglicherweise negativ betroffen sein werden“, so Kocher. Denn vormals analoge Arbeitsprozesse werden zunehmend von Maschinen übernommen, weshalb etwa neun Prozent der Beschäftigten ein hohes Automatisierungsrisiko hätten.

Oliver Holle, Geschäftsführer des Venture-Capital-Fonds Speedinvest, kritisierte vor allem den aus seiner Sicht mangelnden Willen Österreichs, sich im internationalen Wettbewerb auch um die entsprechenden Fachkräfte bemühen. Mit dem Rat, wie in Bhutan über die Verankerung des Glücks in der Verfassung nachzudenken, ließ der als „Finanzrebell“ bekannt gewordene Waldviertler Schuhfabrikant Heinrich Staudinger aufhorchen. (hu)