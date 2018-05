Von Anita Heubacher

Innsbruck – Zwischen 290.000 und 330.000 Autos werden in Österreich jährlich zugelassen. Bei teuren Modellen liege die Leasingquote bei 40 Prozent, bei günstigeren bei rund 30 Prozent, erklärt Dieter Unterberger, Gremialobmann des Fahrzeughandels in Tirol. Österreichweit ist laut Leasingverband der Anteil an geleasten Pkw von 33 im Jahr 2016 auf 35 Prozent im Jahr 2017 gestiegen. „Nutzen statt besitzen liegt im Trend. Leasing erleichtert den Wiederverkauf“, sagt Unterberger. Für besorgniserregend hält er die Entwicklung nicht.

Anders als die Schuldnerberatung. Sie warnt davor, dass die Volumen der Konsum- und Leasingkredite kontinuierlich gestiegen seien. Dass inzwischen, berechnet ohne Hypothekarkredite, jeder zweite Tiroler auf Pump lebt, hält der Leiter der Schuldnerberatung, Thomas Pachl für „realistisch“. Konsumschulden seien der von seiner Klientel bereits am dritthäufigsten genannte Grund für Überschuldung, sagt Pachl.

22 Prozent der Österreicher haben laut ING-Diba mittlerweile einen Konsumkredit, im Vorjahr waren es noch 16 Prozent. 16 Prozent überziehen regelmäßig ihr Konto. Acht Prozent leihen sich Geld von Freunden oder Verwandten. Fünf Prozent der Österreicher erfüllen sich via Händlerkredit ihren Kaufwunsch. Im Tiroler Elektrohandel wird Abstottern zu Null-Prozent-Zinsen immer stärker genutzt. „Besonders bemerkbar macht sich das, wenn ein neues Handy auf den Markt kommt, oder wenn eine Fußball-WM ansteht“, sagt Gerhard Moser von Media Markt.

Vom Leben über seine Verhältnisse

Wie soll sich das ausgehen? Die Frage drängt sich auf, wenn das Gehaltsniveau in Tirol publiziert wird und der Blick durch die Straßen und in die Nachbarschaft schweift. Der Anteil derer, die viel zu haben scheinen, ist hoch.

Tatsächlich ist die Lust und Laune, auf etwas zu verzichten, in den letzten Jahren weniger geworden, die Hemmschwelle, einen Kredit aufzunehmen, und die Zinsen sind deutlich gesunken. In Österreich gibt mittlerweile jeder Zweite an, privat verschuldet zu sein, Hypothekarkredite ausgenommen. 22 Prozent der 1000 Befragten haben einen Konsumkredit, 16 Prozent überziehen regelmäßig ihr Konto. Diese Zahlen, die letzte Woche im Auftrag der ING-Diba erhoben wurden, decken sich mit der Tabelle für Privatkonkurs­e und den Diagrammen der Österreichischen Nationalbank, wo die Kreditvolumina für Konsumschulden gestiegen, jene für Wohnbaukredit­e regelrecht explodiert sind (sieh­e Factbox).

1.Die Härtefälle: Bei der Schuldnerberatung Tirol kümmert man sich um die aussichtslosen Fälle. Das sind 4000 Klienten im Jahr und die Spitze des Eisbergs derer, die Schulden haben. Den klassischen Häuslbauer verschlägt es nicht zur Schuldnerberatung. Dass inzwischen jeder zweite Tiroler abseits von Wohnkrediten in der Kreid­e steht, hält der Leiter der Schuldnerberatung Thomas Pachl für „realistisch“. Es sei sehr leicht, an Kredite zu kommen oder sein Konto zu überziehen, beides würde stark beworben, das Angebot steigen. Pachl rechnet daher mit „einer Welle an neue­n Fällen“. In den Tabellen der Schuldnerberatung findet sich nach Arbeitslosigkeit und erfolgloser Selbstständigkeit das Konsumverhalten als dritthäufigst genannte Ursache für die Überschuldung. Ein Wert, der heute bei 25 Prozent liegt, 2009 gaben 15 Prozent der Klienten ihr Konsumverhalten als Überschuldungsgrund an. Besonders gefährdet seien junge Erwachsene, sagt Pachl. Ein Drittel der Klienten sind zwischen 26 und 35 Jahre alt. „Doppelt gefährdet sind jene aus einfacheren Verhältnissen, wo kein Verwandter einspringt, wenn es eng wird.“

2. Anlaufstelle Banken: Die Nachfrage nach Krediten ist gestiegen. Bei der Santander Consumer Bank habe sich der Umsatz bei Barkrediten, Teilzahlungen und Kfz-Finanzierungen seit 2009 österreichweit mehr als verdreifacht, erklärt Unternehmenssprecher Robert Hofer. 2017 habe Santander 946 Millionen Euro für den Kauf oder das Leasen von Autos oder Motorrädern verliehen und 377 Millionen Euro an Barkrediten vergeben. Die Höhe der Zinssätze, die immer wieder von Konsumentenschützern als ruinös kritisiert werden, richte sich nach der Bonität der Kunden. Die Bandbreite reiche von 3,07 Prozent effektivem Zinssatz, darüber hinaus schließt Hofer Zinssätz­e zwischen zehn und zwölf Prozent nicht aus. Tatsächlich null Prozent Zinsen rechne Santander bei 80 Prozent der Teilzahlungsgeschäfte ab. 215 Millionen Euro an Krediten vergab die Bank an Kunden, die damit Fernsehgeräte, Kühlschränke, Waschmaschinen, Sofas oder Küchen abstotterten. Selbst für den Einkauf im Baumarkt gibt es ein Ratenmodell. Im Schnitt stottern die Schuldner 1300 Euro in Monatsraten ab. Die Ausfallsquote der Bank liegt laut Hofer bei 4,1 Prozent.

Auch bei den in Tirol alteingesessenen Kreditinstituten, wie der Tiroler Sparkasse, verzeichnet man eine „stark erhöhte Nachfrage der Kunden nach Krediten“, wie Unternehmenssprecher Andreas Glätzle erklärt. Wie hoch der Anteil der Konsumkredite ist, will die Sparkasse nicht beziffern. Nur so viel: Der Anteil sei in den letzten Jahren gestiegen. Von den 555 Millionen Euro, die allein letztes Jahr von der Tiroler Sparkasse an Krediten vergeben worden sind, würden Wohnbaukredite den weitaus größeren Anteil am Geschäft ausmachen.

3. An der Konsumfront: Kommt ein neues Handy auf den Markt oder steht eine Fußball-WM ins Haus, lässt das beim Elektrohandel die Nachfrage nach Finanzierungsmodellen in die Höhe schnellen. In zwölf, 24 oder 36 Monaten würden Beträge wie beispielsweise 900 Euro für das neueste Handymodell abbezahlt, erklärt der Geschäftsführer von Media Markt Innsbruck, Gerhard Moser. „Die Null-Prozent-Finanzierung wird sehr stark genutzt.“ Wie hoch der Anteil dieser Kunden ist, lasse sich schwer abschätzen, liege aber „im einstelligen Prozentbereich“, wie Moser erklärt.

Geändert hat sich das Kaufverhalten beim Auto. „Die Leasingquote bei teureren Autos liegt bei rund 40 Prozent, bei günstigeren Fahrzeugen bei 30 Prozent“, schätzt Dieter Unterberger, Gremial­obmann des Fahrzeughandels in der Tiroler Wirtschaftskammer. Die Leasingquote steige seit zehn Jahren. Autohändler würden unschlüssigen Kunden proaktiv empfehlen, ein Auto zu leasen. Dass Leasing verleite, über seine Verhältnisse zu leben, glaubt Unterberger nicht.

4. Die möglichen Folgen: Nach einem Privatkonkurs werden einem Alleinstehenden von 1520 Euro Nettolohn im Monat 427 Euro gepfändet, bei 2020 Euro Lohn sind 777 Euro weg.