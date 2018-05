In Osttirol will die Explorer-Gruppe ebenfalls ein Hotel am Fuße des Lienzer Hochsteins errichten. Politisch soll eine Förderung von 400.000 Euro aus dem Impulspaket des Landes für die geplanten 200 Hotelbetten wie in Umhausen bereits paktiert sein. Doch nicht nur das, schließlich versuchen die Explorer-Geschäftsführer mit ihren Designhotels in den Bundesländern Fuß zu fassen. Vier wurden schon errichtet.

So soll Explorer auch bei der österreichischen Hotel- und Tourismusbank (ÖHT) um eine Haftung für das Vorhaben in Lienz angesucht haben. Ob es dem Projektwerbern in Aussicht gestellt wird, steht noch nicht fest. Hinter den Kulissen wird jedoch bereits intensiv darüber diskutiert. Warum die Haftung? Es geht vor allem um die Übernahme von Haftungen für Fremdkapital, wenn beispielsweise das Eigenkapital nicht groß ist. Die Haftungssumme kann zwischen 100.000 und vier Millionen Euro betragen.

Voraussetzung für das Hotel in Lienz ist der Grundankauf. Der Eigentümer der Grundparzelle will diese nur im Gesamten (10.000 Quadratmeter) veräußern, die Explorer-Gruppe will jedoch lediglich 3600 Quadratmeter erwerben. Die günstige Fügung des Schicksals: Die Stadt Lienz und die Lienzer Bergbahnen benötigen ohnehin Flächen für zusätzliche Parkplätze für das Skigebiet und die Stadt.

Aktuell wird über den Grundankauf verhandelt, spätestens bis Juli soll Klarheit herrschen. (pn)