Innsbruck – Den 23. April sollten sich Tiroler Shoppingfans dick im Kalender anstreichen. An jenem Donnerstag wird im Einkaufszentrum DEZ eine neue TK Maxx Filiale eröffnet. Bereits im April 2017 hat die US-Kaufhauskette sich am Cyta-Areal in Völs niedergelassen. Jetzt folgt also ein zweiter Standort in Tirol, elf gibt es dann insgesamt in Österreich.

Einnisten wird sich der neue Laden im neu errichteten „Retail Park“ am DEZ-Gelände, vis-à-vis von McDonald‘s und Deichmann. Sein umfangreiches Sortiment bietet TK Maxx dann im ersten Stock auf 1400 Quadratmetern an.

Von Designertasche bis Bratpfanne

TK Maxx vertreibt Marken- und Designermode, deckt mit seiner Warenvielfalt viele Sparten ab und wartet mit günstigen Preisen auf. Das Sortiment umfasst neben Mode für jedermann auch Pflegeprodukte, Spielzeug sowie Deko- und Haushaltsartikel. Einrichtungsfans dürfen sich in Innsbruck über eine besonders große Abteilung für Wohnaccesoires freuen, heißt es in einer Aussendung.

Eigenen Angaben zufolge werden Produkte von Top-Marken und Designer Labels bis zu 60 Prozent günstiger als die vom Hersteller empfohlenen Preise verkauft. Dafür gibt es keine Garantie, dass Waren zum Beispiel in allen Größen zu jeder Zeit und in allen Filialen verfügbar sind. „Was weg ist, ist weg“, beschreibt ein Werbeslogan des Unternehmens das Konzept.

Kunden können sich durch durchschnittlich 50.000 verschiedene Artikel stöbern. Das Sortiment wird mehrmals wöchentlich durch Tausende neue Einzelteile ausgetauscht. Im Gegensatz zu Outlets stammen Kleidung, Schuhe und Taschen aus der aktuellen Saison.

Derzeit betreibt TK-Maxx mehr als 549 Filialen in Europa, die erste wurde im Jahr 1994 in Bristol eröffnet. Allein in Deutschland gibt es an die hundert Standorte – in München steht auf 5000 Quadratmetern und vier Etagen gar der größte Store Europas. Niederlassungen gibt es auch in Großbritannien, Irland, Polen und den Niederlanden. Seit 2015 ist TK Maxx auch in Österreich vertreten. Nach Seiersberg in Graz folgten Filialen in Dornbirn, Linz, St. Pölten, Wien, Völs und nun auch Innsbruck. (tst)