Innsbruck – In der heimischen Wirtschaft formiert sich Protest. Ein Entwurf der Europäischen Kommission über Repräsentativklagen zum Schutz kollektiver Konsumenteninteressen treibt den Unternehmern die Zornesröte ins Gesicht. In der Richtlinie geht es darum, dass künftig vor allem Konsumentenschutzorganisationen berechtigt sein sollen, so genannte „repräsentative Klagen“ – Feststellungs-, Unterlassungs- oder Schadenersatzklagen – gegen Unternehmen einzubringen. Die Wirtschaft befürchtet eine Amerikanisierung. Dadurch könnten Prozesse ohne jedwedes finanzielles Risiko geführt werden, heißt es in einer Stellungnahme der Wirtschaftskammer Tirol. Eine Klagsindustrie wie in den USA, die lediglich darauf aus sei, von Unternehmen Vergleiche zu erzwingen, sei nachdrücklich abzulehnen.

Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Bodenseer (ÖVP) ist empört. „Wir müssen uns aktiv und mit vereinten Kräften gemeinsam dafür einsetzen, dass diese unternehmensfeindliche Richtlinie erst gar nicht Realität wird“, appelliert er in einem Schreiben an die fünf Landtagsabgeordneten des ÖVP-Wirtschaftsbundes im Tiroler Landtag. Weil die EU-Kommission laut Wirtschaftskammer derzeit sehr großen Druck ausübe und die Konsumentenschutz-Richtlinie noch vor den EU-Wahlen im ersten Halbjahr 2019 im Europäischen Parlament und im Rat beschließen möchte, will die Wirtschaft jetzt alle Kräfte mobilisieren. Aus der Sicht Bodenseers liegt auch keine Zuständigkeit der EU zur Verabschiedung dieses Gesetzes vor. „Daher fordern wir eine Subsidiaritätsrüge durch den Bundes- und den Nationalrat.“

Im Rahmen einer Subsidiaritätsrüge können die nationalen Parlamente Stellung in laufenden Gesetzgebungsverfahren der EU beziehen. Das Prinzip der Subsidiarität besagt, dass die Europäische Union nur dann in heimischen Angelegenheiten tätig werden kann, wenn Österreich selbst diese nicht ausreichend lösen kann. Darüber hinaus, betont Bodenseer, ist zur Verhinderung der gleichheitswidrigen Gruppen- und Sammelklagen ein gemeinsames Vorgehen mit den europäischen Wirtschafts-Dachverbänden notwendig. (pn)