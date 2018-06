Derzeit hat der Bäcker Ruetz 45 Filialen. Ist eine weitere Expansion geplant?

Christian Ruetz: Wir müssen nicht um jeden Preis wachsen. Wir sind ein Familienbetrieb, sämtliche Führungspositionen sind mit Familienmitgliedern besetzt. Es gibt keine Wachstumsvorgaben wie beispielsweise in großen Konzernen. Wenn wir einen Standort neu eröffnen wollen, muss er sich für uns gut anfühlen und zu uns passen. In den vergangenen Jahren hat sich alles um unsere beiden Standbeine Filialnetz und Direktbelieferung der Gastronomie- und Hotelbetriebe gedreht.

Wie sieht das Umsatzverhältnis zwischen dem Geschäft mit dem Endverbraucher und den Tourismusbetrieben aus?

Ruetz: Das Geschäft mit der Tourismusbranche ist natürlich saisonabhängig. Tirol ist noch sehr winterlastig, doch wir spüren: Der Sommer wird immer stärker. Übers Jahr gerechnet wird ein Drittel des Umsatzes mit der Belieferung der Hotellerie und Gastronomie erwirtschaftet.

Ist eine Expansion ins angrenzende Ausland geplant?

Ruetz: Das ist für uns kein Thema. Der Südtiroler ist zwar dem Tiroler sehr ähnlich, doch das italienische Rechtssystem macht es einem Familienbetrieb wie dem unseren nicht gerade leicht. Ich denke da nur an die zweisprachige Auspreisung. Wir verkaufen zudem ein Frischeprodukt. Wir produzieren nicht auf Haltbarkeit oder konservieren die Ware, daher beliefern wir unsere Geschäfte zwei Mal am Tag. Und damit ist der Lieferradius auf 100 Kilometer begrenzt.

Welchen Trend stellen Sie bei Brot und Gebäck fest?

Ruetz: Rohstoffe stehen im Fokus des Kunden. Er will wissen, wo kommen die Rohstoffe und Produkte her. Seit 15 Jahren baut der Bäcker Ruetz Getreide in Tirol an. Mittlerweile liefern 26 Bauern ihr Getreide an uns. Von unseren 21 Brotsorten können wir schon sechs zu 100 Prozent aus Tiroler Getreide herstellen. In Deutschland und Österreich geht der Trend zu bio. Der Tiroler, glaube ich, tickt da etwas anders: Er sieht, dass es noch hierzulande eine gesunde kleinstrukturierte Landwirtschaft gibt. Daher schlägt die echte Regionalität in Tirol Bio. Das ist ein massiver Trend. Zudem sind urige handgemachte Produkte, vergleichbar mit den Craft-Bieren der kleinen Brauereien, sehr gefragt. Weniger ist mehr lautet die Devise, für gutes Brot braucht man nicht viel: zum Beispiel unsere Körnerkruste. Solche Brote brauchen bis zu 40 Stunden vom Teigmachen bis in den Ofen. Das ist sehr aufwändig. Aber jedes Brot hat seinen eigenen Charakter. Das merken die Menschen. Sie spüren auch, dass das Brot vom Bäcker, wo noch echtes Handwerk dahintersteht, anders schmeckt.

Bäcker Ruetz war einer der ersten, der an Sonn- und Feiertagen geöffnet hat. Wie notwendig ist das?

Ruetz: Der Sonntag ist mittlerweile unser wichtigster Tag. Da haben die Menschen Zeit, sie verweilen bei uns. Und es schmeckt ihnen am besten, da sie sich die Zeit fürs Genießen nehmen. Unter der Woche hingegen steht das Jausengeschäft im Vordergrund, der Snack-to-go.

Der Handel hat im vergangenen Jahrzehnt extrem stark in das Bäckergeschäft hineingedrängt. Ist das eine Gefahr für die Bäckereien?

Ruetz: Jede Medaille hat zwei Seiten. Betrachtet man die nüchternen Zahlen, dann käme heraus, dass 80 Prozent des Brotes im Handel gekauft wird. Umgekehrt ist das eine Chance für uns Bäcker, sich abzuheben und andere Produkte anzubieten. Wir positionieren uns beispielsweise über den Geschmack. Bevor der nicht passt, kommt das Produkt nicht in den Verkauf. Wir sehen die Konkurrenz des Handels als Chance. Wenn wir unsere Hausaufgaben in Sachen Geschmack, Qualität und Rohstoffe machen, sehe ich auch in Zukunft kein Problem für uns und die Branche.

Das Interview führte Frank Tschoner