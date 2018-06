Kirchbichl – Die Bauarbeiten für die Erweiterung des Innkraftwerks in Kirchbichl laufen auf Hochtouren. Kürzlich wurden die vier Tonnen schweren Turbinenteile für das neue Dotierkraftwerk eingehoben. Es nützt das für die Fischdurchgängigkeit abgegebene Wasser zur nochmaligen Stromerzeugung. Die Fertigstellung ist bis Jahresende vorgesehen. Vor Inbetriebnahme müssen im November die Turbinen des ganzen Werks für vier Wochen stillgelegt werden.

Nach Fertigstellung des gesamten Umbaus des E-Werkes sollen im Jahr 2020 rund 35 Gigawattstunden (GWh) Strom pro Jahr zusätzlich produziert werden. Das entspricht einer Steigerung von 25 Prozent.

„Neben der Effizienzsteigerung unserer Anlage leisten wir mit dem Projekt einen wichtigen Beitrag für den Umweltschutz und die Hochwassersicherheit in der Region“, betonte Tiwag-Vorstandsdirektor Johann Herdina bei einem Lokalaugenschein mit den Bürgermeistern Josef Haaser (Angath) und Herbert Rieder (Kirchbichl).

So wurde bereits im Februar an der bestehenden Anlage der Pegel in der Innschleife abgesenkt, um die Fischdurchgängigkeit zu ermöglichen. Die Aufweitung des Inns unterhalb der Wehranlage zur Erhöhung der Hochwassersicherheit ist ebenfalls abgeschlossen, wie die Tiwag mitteilt.

Im Rahmen des Großprojekts werden insgesamt rund 110 Millionen Euro investiert. „Der Löwenanteil fließt dabei an heimische Unternehmen. Damit bleibt die Wertschöpfung in der Region“, so Johann Herdina. (TT)