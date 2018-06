Innsbruck – Der gemeinnützige Wohnbauträger Neue Heimat Tirol (NHT) hat das Jahr 2017 mit einem Jahresüberschuss von 21,4 Mio. Euro abgeschlossen. Das Bauvolumen betrug dabei 2017 128,7 Mio. Euro, verlautbarte NHT-Geschäftsführer Hannes Gschwentner am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck.

Zähle man Garagen, Geschäfte und Wohnungen zusammen, dann verwaltete man im vergangenen Jahr 38.033 Einheiten, sagte Gschwentner. Außerdem habe man 2017 490 Wohnungen fertiggestellt, darunter 90 Eigentumswohnungen. Ambitionierte Ziele hat der NHT-Geschäftsführer für 2018: „Es sollen am Jahresende 947 Wohnungen fertig sein, davon 781 Mietwohnungen und 166 Eigentumswohnungen“. Etwa ein Drittel des Gesamtbauvolumens wird, wie schon 2017 mit 33,3 Mio. Euro, in die Instandhaltung investiert werden.

Pollo: „Korrektiv zum freien Markt“

Auch dem sozialen Auftrag eines gemeinnützigen Wohnbauträgers sei man nachgekommen. Sechs Mio. Euro nahm man aus Eigenmitteln für die sogenannte „Mietdämpfung“ in die Hand. Auch den relativen hohen Gewinn verteidigte Gschwentner. „Wir brauchen diese Gewinne, sie sind das Sozialkapital für die Gesellschaft“. Das Geld werde sofort reinvestiert, etwa in Grundstücke. Die soziale Relevanz der NHT betonte auch Markus Pollo, ebenfalls Geschäftsführer der NHT. So sei man beispielsweise auf einem guten Weg bei einem Miet-Quadratmeterpreis unter fünf Euro. Man verstehe sich in dieser Hinsicht als „Korrektiv zum freien Markt“, sagte Pollo.

Auf diese Kernfunktionen wollten sowohl Pollo als auch Gschwentner die NHT festgelegt wissen. Zur gesetzlichen Lage und etwaigen notwendigen Maßnahmen der Landespolitik wollte man sich nicht dezidiert äußern. „Am wichtigsten ist es, dass man Gemeinden davon überzeugt, dass geförderter Wohnbau etwas Gutes ist“, sagte Gschwentner dazu. „Die Gemeinden müssen bebaubare Grundstücke bereitstellen“, gab er als Wunsch aus. (APA)