100 Mrd. Euro ist enorm viel Geld. Für was werden wir dies 100 Mrd. ausgeben?

Jean-Eric Paquet: Für mehr und bessere Forschung, für Innovation und um den wissenschaftlichen Herausforderungen begegnen zu können. 100 Mrd. Euro ist natürlich sehr viel Geld, aber es ist nur ein Bruchteil dessen, was Europa an Investitionen für Forschung und Innovation braucht. Diese Investitionen werden in den Mitgliedsstaaten getätigt, ebenso in den Regionen, die aus ihren eigenen Ressourcen schöpfen.

Das europäische Rahmenprogramm Horizon Europe soll diese Investitionen komplettieren und strukturieren, damit wir diese nationalen und regionalen Anstrengungen verknüpfen können. So ja, es ist ein ergeiziges Projekt. Und wir hoffen sehr, das wir die österreichische Ratspräsidentschaft und die anderen Mitgliedsstaaten davon überzeugen können, es in den kommenden Verhandlungen zum EU-Budget zu unterstützen.

Kann man beziffern wie hoch die Wertschöpfung bzw. die Investitionen sind, die durch dieses Programm generiert werden können?

Paquet: Das Programm würde dazu beitragen, dass mehrere 100.000 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen werden. Inklusive eines signifikanten Anstieges des europäischen BIPs. Das sagen uns auf jeden Fall, unsere Analysen. In Bezug auf das Lukrieren von ergänzender Finanzierung ist Horizon Europe so konstruiert, dass es Finanzierungen über den Kapitalmarkt und auch über Banken erlaubt und dadurch die Innovationskraft weiter stärkt. Zudem hoffen wir, dass über die Implementierung des europäischen Innovationsrates „EIC“ Innovatoren aus der ganzen Welt dazu bringen können nach Europa zu kommen.

Horizon Europe soll dazu beitragen, dass Forschungsprojekte und innovative Ideen schneller auf den Markt kommen.

Paquet: Europa ist ein sehr starker Wissenschaftsstandort. Aus Europa kommen 30 Prozent der wissenschaftlichen Veröffentlichung weltweit. Aber wir sind nicht so stark, wenn es darum geht, diese Forschungsergebnisse in verwertbare, marktfähige Produkte umzusetzen. Worauf wir uns gemeinsam fokussieren müssen ist definitiv diesen Transfer von Wissen und Innovation in marktfähige Anwendungen zu stärken. Und hier gibt es viele Möglichkeiten.

Ein Schwerpunkt von Horizon Europe ist, die „Key Player“ auf regionaler und nationaler Ebene besser zu vernetzen. Denn sehr viel Verwertung dieser Forschungsergebnisse findet in „territorialen“ Ökosystemen statt. Es geht also zum Beispiel darum, solche in Tirol oder Österreich entwickelten Innovationen auch darüber hinaus bekannt zu machen. Die zweite Möglichkeit ist den EIC zu etablieren, wo wir Wissenschaftler mit Innovatoren vernetzen wollen. Der dritte Weg ist, Forschungsergebnisse für jeden zugänglich zu machen. Das ist die „Open Science“-Dimension des Programms.

Das Vorgängerprogramm Horizon 2020 läuft nun seit 2014. Was können auf der Basis dieser Erfahrungen aus ihrer Sicht Regionen besser machen um von Horizon Europa mehr und besser profitieren zu können? Paquet: Als erstes ist es sicher wichtig, dass die Regionen verstärkt in ihre innovativen Kapazitäten investieren. Tirol und Österreich sind hier sehr gut aufgestellt. Man sieht hier die großen Anstrengungen die eigenen Kapazitäten zu fördern. Darüber hinaus können Regionen, sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene auch viel mehr zusammenarbeiten und von einander lernen und dadurch von einander profitieren. Und hier Schnittstellen schaffen, zwischen Regionen, die in ihren Anstrengungen noch nicht so weit sind und Regionen die gewissermaßen zu den Vorreitern zählen, wie eben Tirol, ist ebenfalls ein zentraler Aspekt.

Was kann Österreich im Zuge der Ratspräsidentschaft tun um ein so ehrgeiziges Programm zu unterstützen?

Barbara Weitgruber: Die Verhandlungen haben unter bulgarischem Vorsitz mit der Vorstellung des Vorschlags schon begonnen und laufen intensiv auf Ebene der Ratsarbeitsgruppe Forschung. Am 16. und 17. Juli wird unter Vorsitz von Minister Heinz Faßmann beim informellen Treffen der für Forschung zuständigen Ministerinnen und Minister erstmals der Vorschlag der Europäischen Kommission auf Ministerebene diskutiert. Es wird dabei unter anderem darum gehen, welche Punkte im Vorschlag der Kommission so bleiben sollten und wo es aus Sicht der Mitgliedsstaaten noch Verbesserungen braucht. Im September und November werden die Tagungen des Rates Wettbewerb/Forschung in Brüssel stattfinden und wir versuchen dabei möglichst gute Fortschritte in den Verhandlungen zu erzielen, damit dann die rumänische Präsidentschaft gut übernehmen kann. Eine besondere Herausforderung wird die sogenannte strategische Planung und die Frage der Missionen sein. Die Europäische Kommission schlägt eine strategische Planung im Rahmen der Implementierung von Horizon Europe vor. Es wird sicher eine intensive Diskussion über diesen strategischen Planungsprozess und insbesondere die Rolle der Mitgliedstaaten dabei bereits beim Treffen im Juli geben.

Grundsätzlich scheint eine Kombination von Fördergeldern schwierig zu sein. Weitgruber: Die Frage der Verknüpfung bzw. der Synergien vor allem zwischen Strukturfondmittel und dem Forschungsrahmenprogramm ist bereits in der laufenden Programmperiode ein wichtiges Anliegen, das aber in der Praxis oft leider nicht umsetzbar ist. Aber Anschlussfähigkeit ist ganz wichtig, damit nicht Projekte, die über die Strukturfondmittel finanziert werden, im Rahmenprogramm keine Anknüpfung finden. Ein konkretes Beispiel, das vom Vertreter der Generaldirektion Regionalpolitik und Stadtentwicklung der Europäischen Kommission, Erich Unterwurzacher, im Rahmen der WIRE Konferenz als Beispiel dafür präsentiert wurde, dass eine Finanzierung aus mehreren Programmen funktionieren kann, ist DREAM, ein Wasserbaulabor mit einem weltweit einzigartigen Labordurchfluss von bis zu 10.000 Liter pro Sekunde ohne Pumpen, das zwischen Donau und Donaukanal errichtet wird. Dieses Projekt wird von vier parallel laufenden Projekten durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, der Stadt Wien, dem Land Niederösterreich sowie den Bundesministerien für Bildung, Wissenschaft und Forschung, für Nachhaltigkeit und Tourismus, für Verkehr, Innovation und Technologie und für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort kofinanziert.

Die Landesregierung hat in einer Presseaussendung eine Reihe von Maßnahmen für die Entwicklung des Industrie- und Wirtschaftsstandortes Tirol angekündigt? Patrizia Zoller-Frischauf: Das hängt natürlich auch von den Rahmenbedingungen ab, die derzeit diskutiert werden. Wichtig ist, dass wir an Forschungsergebnissen, die mit öffentlichen Geldern finanziert wurden, anknüpfen zu können. Das bieten uns und natürlich auch ganz Europa die Möglichkeit schneller und effizienter zu werden. Unser Ansinnen soll sein, Europa voran zu bringen, denn unsere Konkurrenz sitzt in China, in Indien und natürlich in den USA. Der Vorschlag der EU-Kommission ist der beste Ansatz, denn ich seit langem gehört habe. Da ist zum einen die geplante Vereinfachung für Förderansuchen. Viele Unternehmer, mit denen ich gesprochen habe, klagen über den enormen Aufwand, der dafür notwendig ist. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich genau, es ist Steuergeld, das hier verwendet wird und daher müssen wir von der EU-Ebene über die nationale Ebene bis zu uns sehr gewissenhaft mit diesen Geldern umgehen. Und das wollen und tun wir auch. Es geht also darum, wie einfach und trotzdem kontrolliert können wir unsere Fördersystem gestalten. Ich glaube wir haben in der Vergangenheit bewiesen, dass wir nicht nur ein Tourismusland sind, sonder auch ein sehr innovatives Land, das diese Innovationen in Produkte umsetzen kann und mit diesen auch auf den internationalen Märkten reüssieren können. Aber wir wissen alle, dass man sich auf diesen Erfolgen nicht ausruhen kann, sondern schon jetzt an die Produkten von morgen denken muss.

Sie haben vor einigen Monaten bei einem Vortrag darauf hingewiesen, dass wir uns als Region in Brüssel viel besser vernetzen müssen. Gibt es hier bereits konkrete Maßnahmen? Zoller-Frischauf: Zuerst einmal mit ich sehr dankbar, dass Generaldirektor Paquet hier ist und Innsbruck ausgewählt wurde die WIRE abzuhalten. Es ist mich ganz wichtig aufzuzeigen, dass wir ein Land sind, dass mit aller Kraft Innovation vorantreiben will und die 3,14 Prozent Forschungsquote ist kein Zufall ist und auch keine kurzfristige Sache sind. Und hier ist natürlich die Vernetzung, das persönliche kennenlernen nicht von Nachteil. Horizon Europe setzt sehr stark auf die Transformation von Forschung in verwertbare Produkte. Hier wird oft die Angst geäußert, dass die Grundlagenforschung zu kurz kommt? Paquet: Es gibt das Eine ohne das Andere nicht. Ohne fundierte Grundlagenforschung gibt es auch keine Innovation. Jeder sieht natürlich in Horizon Europe, was er sehen möchte. Aber ich glaube sehr stark, dass wir eine solide Basis zwischen exzellenter Grundlagenforschung und innovativer Entwicklung von verwertbarer Forschung haben.