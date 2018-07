Von Alexandra Plank

Innsbruck – Stolz informierte WK-Präsident Jürgen Bodenseer diese Woche die Presse über das Okay der Stadt Innsbruck für den Bau einer Kinderkrippe in der Tiroler Wirtschaftskammer. Im November werden zwei Gruppen zu je zwölf Kindern in die neue Kinderkrippe im 6. Stock der Kammer einziehen. Bodenseer sieht die Interessenvertretung als Vorreiter: „Wir gehen mit gutem Beispiel voran.“

In den vergangenen Wochen war die Kinderbetreuung in Verbindung mit der Debatte um die Einführung des 12-Stunden-Tages das beherrschende innenpolitische Thema. Sabine Wiesflecker, Landesgeschäftsführerin von Frau in der Wirtschaft, erklärt dazu, dass eine funktionierende und bedarfsorientierte Kinderbetreuung der Dreh- und Angelpunkt dafür sei, dass gut ausgebildete Arbeitskräfte nach der Karenz möglichst rasch den Wiedereinstieg schaffen. „Auch die Politik ist gut beraten, hier zu investieren, weil jeder, der wieder in das Erwerbsleben einsteigt, auch wieder mehr Steuern zahlt“, erklärt Wiesflecker. Abgesehen von den öffentlichen Einrichtungen sieht sie auch die Betriebe in der Pflicht.

Wiesflecker verweist auf eine Studie zur Wirksamkeit der Familienfreundlichkeit von Betrieben, die vom Familienministerium 2015 in Auftrag gegeben wurde. Diese spricht von 23 Prozent weniger krankheitsbedingten Fehltagen, 10 Prozent geringerer Fluktuation sowie 11 Prozent höherer Mitarbeiter-Motivation. Auch die Rückkehr-Quote verbessert sich: Werden familienfreundliche Impulse gesetzt, liegt sie bei 74,3 Prozent, im Vergleich zu lediglich 60,9 Prozent bei weniger familienfreundlichen Unternehmen. Weiters werde durch durchdachte Angebote, die den Spagat zwischen Beruf und Familie erleichtern, eine um 2,37 Monate geringere Karenzdauer erzielt.

Gerade große Firmen würden auf diesem Gebiet eine Vorbildfunktion in Tirol wahrnehmen, hält Wiesflecker fest. Aber auch mittelständische Betriebe, wie die Pletzer Gruppe, hätten inzwischen den Mut, Geld für die Kinderbetreuung in die Hand zu nehmen. Einer der größten Arbeitgeber in Osttirol hat sich für ein anderes Modell entschieden. Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern, bietet die Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH seit diesem Jahr Beschäftigten mit Kindern einen freiwilligen steuerfreien Zuschuss zur Kinderbetreuung an. „Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf liegt Liebherr sehr am Herzen“, macht Claudia Meindl vom Marketing klar. Am österreichischen Produktions­standort in Lienz haben Familien deshalb die Gelegenheit, einen maximalen Zuschuss von 220 Euro pro Kindergartenjahr zu erhalten.

Auch wenn sich der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerflügel der Tiroler VP derzeit ob des geplanten 12-Stunden-Tages nicht gerade lieb haben, um in kindlicher Sprache zu bleiben, sagt LR Beate Palfrader: „Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein gesellschaftspolitisch immens wichtiges Anliegen und hat oberste Priorität – für die Politik als auch für die Wirtschaft.“