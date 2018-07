In unserem letzten Gespräch vor drei Jahren haben Sie kritisiert, dass Schüler die Matura beinahe geschenkt bekommen. Hat sich das durch die neue Zentralmatura verändert?

Christian Köll: Dass Schüler die Matura geschenkt bekommen, war damals etwas überspitzt formuliert. Aber es hat sich in der Zwischenzeit wirklich einiges getan. Das System und die Gesellschaft belügen sich selbst, wenn behauptet wird, dass die Matura auf alle Studienfächer vorbereitet. Das geht aufgrund der daraus resultierenden Breite des Lernstoffs nicht. Nun hat man sich darauf geeinigt, dass allgemeine Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Flexibilität oder akademisches Arbeiten vermittelt werden. Dies geschieht jedoch abstrakt – ohne grundlegend verstandenen Inhalt. Und das ist ein Fehler. Die wirkliche Kernkompetenz im Wissen fehlt, die Ausbildung wird auf einen formalen Aspekt reduziert. Ob das so auf Dauer funktioniert, wird die Zukunft zeigen.

Sie sind ausgebildeter Deutschlehrer. Migration spielt ja auch stark in den Bildungsbereich hinein. Was halten Sie von den Deutschförderklassen, die ab Herbst eingeführt werden?

Köll: 20 bis 50 Prozent der Schüler einer Klasse haben im Schnitt Schwierigkeiten mit Deutsch. Dazu kommen noch Kinder von Migranten und Asylwerbern ohne jegliche Deutschkenntnisse. Das ist ein großes Problem, daher ist die Einführung von Förderklassen prinzipiell nicht schlecht. Ich frage mich jedoch: Wer unterrichtet in diesen Klassen? Hier wird ja Kindern Deutsch als Fremdsprache beziehungsweise Zweitsprache gelehrt. Dazu brauche ich eine spezifische Ausbildung. Ein „normaler“ Deutschlehrer kann das nicht. Daher glaube ich, dass das nicht funktioniert, obwohl alle das Beste wollen, doch die kompetenten Unterrichtenden fehlen.

Das Aus für das verbale Beurteilungssystem in den Volksschulen schlägt in Tirol hohe Wellen. Was halten Sie von der Rückkehr zum Notensystem? Köll: Von beiden Formen halte ich gleich wenig. Irgendwann verkommt auch die beste verbale Beurteilung zu Phrasen und Floskeln. Das ist logisch, da die verbale Benotung einen enormen Arbeitsaufwand darstellt. Wir brauchen ein durchgängiges Notensystem über die gesamte Schulzeit. Am wenigsten schlecht wäre eine Kombination aus Noten und verbalen Anmerkungen.

Technische Hochschulen beklagen unzureichende Mathematikkenntnisse der Maturanten. Liegt das an den Lehrplänen, den Lehrenden oder Lernenden? Köll: Unsere Kinder sind nicht schuld, sie sind sicher nicht weniger intelligent als die vorigen Generationen. Auch die Bildungslandschaft trifft keine Schuld. Vielmehr kommt es bei der Arbeit mit Kindern darauf an, ihnen zu vermitteln, ihr Hirn einzusetzen. Das kann in gewissen Bereichen mit einer leichten Überforderung und entsprechender Förderung erreicht werden. Die Schüler müssen ihren Kopf trainieren und kombinieren lernen. Dabei sollte sich Freude bei dieser Kopfarbeit einstellen. Dann brennen die Schüler für das Gelernte und denken selbstständig weiter. In der Volksschule fehlt mir dieser Ansatz. Doch das ist nicht nur allein die Aufgabe der Lehrer, sondern auch die Schüler und deren Eltern müssen mitspielen, sonst hat man keine Chance.

Das Gespräch führte Frank Tschoner